به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت هلال‌احمر در اطلاعیه‌ای با اشاره به امدادرسانی به ۱۰۱۳ نفر، در هفته گذشته، از افزایش انجام عملیات امدادی در کوهستان‌ها و مناطق جنگلی خبر داد.

جزییات اطلاعیه جمعیت هلال‌احمر به شرح زیر است:

طی هفته گذشته و از ۲۲ تا ۲۸ مهر ۱۴۰۲ در سطح کشور ۶۴۰ مورد عملیات و خدمات امداد و نجات انجام شده که نسبت به هفته ماقبل خود شاهد رشد ۲ درصدی عملیات و خدمات امداد و نجات هستیم. بر پایه اطلاعات ثبت شده طی هفته گذشته با حضور نجاتگران جمعیت هلال‌احمر به ۱۰۱۳ نفر خدمات لازم امداد و نجات ارائه شد، ۲۶۰ مصدوم و بیمار در سوانح مختلف به مراکز درمانی انتقال، ۲۷۵ مصدوم و بیمار در محل حادثه خدمات درمانی پیش بیمارستانی را دریافت کردند. طی این مدت زمان ۶۷ نفر آسیب‌دیده و در راه مانده اسکان اضطراری پیدا کردند.

طی هفته گذشته ۳۵۷ مورد عملیات امداد و نجات در سوانح جاده‌ای در محورهای برون‌شهری کشور توسط نجاتگران جمعیت هلال احمر به انجام رسیده که منجر انتقال ۱۷۹ مصدوم به مراکز درمانی، درمان ۳۸ مصدوم در محل حادثه و رهاسازی ۴۳ مصدوم محبوس شده در خودرو طی ۵۴ عملیات نجات فنی شده است. لازم به ذکر است که انجام عملیات امداد و نجات جاده‌ای نسبت به هفته گذشته، ۷ درصد کاهش داشته است. بیشترین عملیات امداد و نجات در استان‌های اصفهان با ۴۷ عملیات، آذربایجان شرقی با ۲۹ عملیات و فارس با ۲۵ عملیات بوده است.

از ۲۲ تا ۲۸ مهر ۱۴۰۲ در ارتفاعات کوهستانی و مناطق جنگلی ۲۰ استان کشور ۴۲ مورد عملیات نجات و امداد توسط نجاتگران جمعیت هلال‌احمر به انجام رسیده است که طی این مدت زمان، ۱۶ نفر نجات و به مناطق امن انتقال، ۱۰ نفر از مصدومین به مراکز درمانی انتقال و ۵ نفر در محل حادثه درمان شدند. انجام عملیات امدادی در ارتفاعات کوهستانی و مناطق جنگلی نسبت به هفته گذشته، ۲۳ درصد رشد داشته است. بیشترین عملیات امدادونجات در استان تهران، البرز و فارس با انجام به ترتیب، ۶، ۵ و ۴ عملیات بوده است.

طی هفته گذشته طی ۱۰ عملیات امداد و نجات در ۷ شهرستان (۵ استان کشور) و در ۷ منطقه عملیاتی، به ۳۴۰ نفر خدمات لازم امدادی ارائه شد و ۲۴ نفر اسکان اضطراری یافتند. طی این مدت ۴۱ واحد مسکونی از آب و گل و لای تخلیه شد. بیشترین امدادرسانی در عملیات سیل و آبگرفتگی در استان خراسان شمالی و امدادرسانی به ۲۸۶ نفر بوده است.

شهروندان توجه داشته باشند که در ایام پاییز از سفر به مناطق صعب‌العبور و ناشناخته کوهستانی و جنگلی و سفرهای فردی و تک‌نفره پرهیز کنند. قبل از انجام سفر، بهتر است که به اخبار هواشناسی توجه کنند و در صورت احتمال بروز سیل و آبگرفتگی، از اتراق در حاشیه رودخانه‌ها بپرهیزند. قرار گرفتن در نقاط امن و بلند و توجه به هشدارهای امدادگران محلی در زمان بروز سیل و آبگرفتگی، توصیه می‌شود.

هموطنان در صورت بروز هرگونه حادثه در مناطق جنگلی، کوهستانی و جاده‌ای می‌توانند با شماره ۱۱۲ هلال احمر تماس بگیرند. امدادگران هلال‌احمر به‌صورت ۲۴ ساعته آماده خدمات‌رسانی به هموطنان هستند؛ همچنین برای دریافت آموزش‌های اولیه درباره امدادرسانی در حوادث، با مراجعه به سایت آموزش جمعیت هلال‌احمر khadem.ir نکات و موارد لازم را فراگیرند.



