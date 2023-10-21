مسمومیت ۲ نفر در حادثه گازگرفتگی در اصفهان

عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه گازگرفتگی در استان اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۹ و ۵ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه حادثه گازگرفتگی در گلپایگان، جاده شرکت زراعی گزارش شده است، ابراز داشت: علت وقوع این حادثه استفاده از ذغال برای گرمایش بوده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اعزام یک واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ برای این حادثه گفت: ۲ نفر شامل مرد ۲۶ ساله و زن ۲۷ ساله مسموم و به بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان منتقل شدند.