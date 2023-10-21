به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله مصطفی محامی روز شنبه در دیدار مدیرکل و معاونان فنی و حرفه‌ای سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه اداره کل فنی و حرفه‌ای در توانمندسازی نیروها برای تأثیرگذاری در سطح جامعه و نیز تبدیل استعدادهای بالقوه به بالفعل نقش مهمی بر عهده دارد، اظهارکرد: نیازها در سیستان و بلوچستان زیاد و جوان‌ترین استان کشور هستیم و این در حالیست که مسیر رشد استان شتاب گرفته و ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در عرصه‌های مختلف کشاورزی، دامداری، صنعت و ریل تلاش بیشتر را می‌طلبد.

وی افزود: کار اداره کل فنی و حرفه‌ای در سیستان و بلوچستان با سختی‌هایی مواجه است از این جهت که فرهنگ کار در استان آسیب دیده و جوانان به مشاغل کاذب روی آورده‌اند و برای فرهنگ‌سازی در این حوزه باید مسیرهای مختلف را دنبال کنید.

امام جمعه زاهدان ادامه داد: با توجه به محدویت امکانات در سیستان و بلوچستان پیشبرد آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در این استان نیازمند خلاقیت و ابتکار است.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اقبال مسؤولان به سیستان و بلوچستان مطلوب بوده و در شرایط کنونی استان در کانون توجه قرار گرفته و باید از این فرصت نهایت بهره را ببرد، اضافه کرد: با وجود این حمایت‌ها همچنان با محدودیت‌هایی روبرو هستیم که باید سایر مجموعه‌های دولتی، مردمی و خیرین را پای کار آورده و از توان آن‌ها بهره ببرید.

آیت الله محامی ادامه داد: کیفیت آموزش‌ها در کلاس‌های فنی و حرفه‌ای باید به قدری بالا باشد تا فرد آموزش دیده توانمند شده و قادر به نقش آفرینی در حرفه مورد نظر باشد.

وی بیان کرد: برای ثمربخشی فعالیت‌ها باید در حوزه‌هایی که علاقه‌مندان بیشتری وجود دارد سرمایه‌گذاری کرد و البته آموزش‌ها و ارائه خدمات نباید به طور کاملاً رایگان باشد زیرا در این صورت افراد قدر آن را ندانسته و انگیزه لازم را ندارند.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان گفت: استفاده از توان دستگاه‌های دیگر در حوزه آموزش کاری مؤثر است و در گام بعد باید بتوانید هماهنگی‌های لازم جهت جذب و به کارگیری افراد آموزش دیده را در دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف انجام دهید.