کوچک زاده: برای کسب سه امتیاز به ازبکستان می رویم

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کوچک زاده سرپرست تیم فوتبال نساجی درباره دیدار این تیم مقابل نوبهار ازبکستان در هفته سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: بعد از دیدار با آلومینیوم اراک، بازیکنان تمرینات و ریکاوری خیلی خوبی را انجام دادند. قطعاً روند نتایج ضعیف ما از بین خواهد رفت و به روزهای اوج خود باز می‌گردیم.

او تصریح کرد: ما خودمان را از پیش بازنده نمی‌بینیم و برای کسب پیروزی پا به زمین خواهیم گذاشت. بازیکنان پس از کسب سه شکست متوالی انگیزه خود را به دست آورده اند تا با کسب پیروزی در این بازی بتوانند باعث خوشحالی هواداران شوند.

کوچک زاده خاطر نشان کرد: بازیکنان هرچقدر کنار هم بازی کنند، آمادگی بیشتری پیدا می‌کنند و مهدی رحمتی هم از لحاظ روحی و روانی با همه بازیکنان صحبت‌هایی داشته است. در ازبکستان دو جلسه تمرینی خواهیم داشت و انشاالله با پیروزی به ایران باز خواهیم گشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های نساجی ایران و نوبهار ازبکستان روز دوشنبه اول آبان و از ساعت ۱۹:۳۰ به مصاف هم می‌روند. در گروه E، تیم نوبهار با چهار امتیاز در رده دوم قرار گرفته و نساجی هم با سه امتیاز، سوم است و کسب سه امتیاز این بازی می‌تواند به هر دو تیم کمک کند.