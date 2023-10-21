  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۵۲

هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا؛

کوچک زاده: برای کسب سه امتیاز به ازبکستان می رویم

کوچک زاده: برای کسب سه امتیاز به ازبکستان می رویم

سرپرست تیم فوتبال نساجی مازندران گفت: بازیکنان پس از انجام ریکاوری و تمرینات، از انگیزه خوبی برای دیدار با نوبهار برخوردار هستند و امیدوارم دست پُر به ایران باز گردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کوچک زاده سرپرست تیم فوتبال نساجی درباره دیدار این تیم مقابل نوبهار ازبکستان در هفته سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: بعد از دیدار با آلومینیوم اراک، بازیکنان تمرینات و ریکاوری خیلی خوبی را انجام دادند. قطعاً روند نتایج ضعیف ما از بین خواهد رفت و به روزهای اوج خود باز می‌گردیم.

او تصریح کرد: ما خودمان را از پیش بازنده نمی‌بینیم و برای کسب پیروزی پا به زمین خواهیم گذاشت. بازیکنان پس از کسب سه شکست متوالی انگیزه خود را به دست آورده اند تا با کسب پیروزی در این بازی بتوانند باعث خوشحالی هواداران شوند.

کوچک زاده خاطر نشان کرد: بازیکنان هرچقدر کنار هم بازی کنند، آمادگی بیشتری پیدا می‌کنند و مهدی رحمتی هم از لحاظ روحی و روانی با همه بازیکنان صحبت‌هایی داشته است. در ازبکستان دو جلسه تمرینی خواهیم داشت و انشاالله با پیروزی به ایران باز خواهیم گشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های نساجی ایران و نوبهار ازبکستان روز دوشنبه اول آبان و از ساعت ۱۹:۳۰ به مصاف هم می‌روند. در گروه E، تیم نوبهار با چهار امتیاز در رده دوم قرار گرفته و نساجی هم با سه امتیاز، سوم است و کسب سه امتیاز این بازی می‌تواند به هر دو تیم کمک کند.

کد مطلب 5917341
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها