میزان افزایش تعداد مساجد در طول اجرای برنامه هفتم تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۷۴ این لایحه را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، در اجرای بند ۱۳ سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام فصل اقدام می‌شود:

تعیین راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

نمایندگان در ادامه جلسه، بند الف ماده ۷۵ این لایحه را تصویب کردند که طبق این مصوبه، در راستای اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ایرانی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مدیریت حوزه‌های علمیه و سایر دستگاه‌های فرهنگی ذیربط به منظور بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور با رویکرد اصلاح ذهنیت، فرهنگ و نرم افزار حاکم بر جامعه و با هدف افزایش کارایی و اجتناب از همپوشانی و تداخل مأموریت و وظایف و با رویکرد استقرار الگوی حکمرانی هوشمند، شبکه‌ای، تعاملی، مردم پایه، ارزشی و انقلابی تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تهیه طرح اصلاح رویکردها، رویه‌ها، روش‌ها و مأموریت، ساختار، وظایف و تشکیلات دستگاه‌های فرهنگی که به نحوی از انحا از بودجه‌های عمومی به طور مستقیم و یا غیرمستقیم استفاده می‌کنند، اقدام نموده و با تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب مراجع ذی‌صلاح برسانند.

طرح مسجدمحوری در محلات تهیه می‌شود

بر اساس بند (ث) ماده ۷۵ لایحه برنامه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است به منظور مردمی سازی فعالیت‌های فرهنگی و استفاده از ظرفیت مساجد و با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، شورای عالی حوزه‌های علمیه و شورای سیاست گذاری ائمه جمعه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی طرح مسجد محوری در محلات را ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

همچنین نمایندگان با الحاق بندی به بند ث ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند که بر اساس آن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است آئین نامه اجرایی حمایت و پشتیبانی از مردمی سازی فرهنگ و جریان حلقه‌های میانی مروج گفتمان انقلاب اسلامی را با همکاری قرارگاه بقیه الله ظرف سال اول اجرای برنامه در حوزه‌هایی همچون نهضت‌های قرآنی، خانواده، بانوان، عفاف و حجاب، فضای مجازی و تولید محتوای رسانه‌ای، نوشت افزار ایرانی_ اسلامی، مطالبه گری پیشرفت و عدالت، جنبش نرم افزاری، فعالیت‌های مردمی، ورزشی، تربیتی و سبک زندگی سالم تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.