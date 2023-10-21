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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۳۹

معاون اجرایی رییس جمهور تاکید کرد؛

تسریع در اجرای آزادراه شهید سلیمانی قم طی یک ماه آینده

تسریع در اجرای آزادراه شهید سلیمانی قم طی یک ماه آینده

قم- معاون اجرایی رییس جمهور بر حل مشکلات تسریع در اجرای آزادراه شهید سلیمانی قم طی یک ماه آینده تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری صبح روز شنبه در سفر به شهر مقدس قم با حضور در محل احداث پروژه آزادراه شهید سلیمانی اظهار داشت: مصوبات سفر رئیس جمهور به استان قم باید به صورت کامل اجرایی شود و این مصوبات در حقیقت حکم مصوبات هیأت دولت را دارد.

معاون اجرایی رئیس جمهور ابراز داشت: به منظور اتمام پروژه‌ها و اجرای کامل مصوبات می‌بایست تمهیدات جدیدی در زمینه تأمین منابع برای پروژه‌های تعریف شده و نیمه تمام در نظر گرفت.

وی عنوان داشت: هم اکنون در کشور برای ۳۰ سال آینده پروژه نیمه تمام وجود دارد که باید با برنامه ریزی لازم این پروژه‌های به سامان برسند.

منصوری با اشاره به مشکلات احداث آزاد آزادراه شهید سلیمانی بیان داشت: برای اجرای فاز نخست این پروژه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که از سوی بانک مرکزی پیگیری‌های لازم برای ابلاغ آن دنبال خواهد شد.

معاون اجرایی رئیس جمهور عنوان داشت: موانع و مشکلات احداث آزاد راه قم به اراک باید در طی یک ماه آینده بر طرف شود و سرعت اجرای این پروژه باید افزایش یابد.

کد مطلب 5917367

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