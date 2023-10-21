شناورهای ناجی بنادر استان بوشهر به سیستم ضدخزه تجهیز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس محمدصادقی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از مزیت‌های مهم و قابل توجه سیستم ضد خزه التراسونیک می‌توان به افزایش سرعت شناور، کاهش مصرف سوخت، جلوگیری از خوردگی بدنه شناور، سازگاری کامل آن با محیط زیست به دلیل عدم نیاز به مواد شیمیایی و اقتصادی و مقرون به صرفه بودن از لحاظ به حداقل رساندن هزینه تعمیرات زیرآبی، داک و نگهداری اشاره کرد.

معاون فنی و مهندسی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بیان کرد: با توجه به اثرات مخرب رویش جلبک‌های دریایی بر روی بدنه خارجی شناورها، نصب دستگاه ضد خزه صوتی از مهم‌ترین راهکارها برای به حداقل رسانی رشد جلبک‌های دریایی است.

وی تصریح کرد: فعالیت سامانه ضدخزه بدین شکل است که مبدل‌های صوتی نصب شده بر روی بدنه داخلی شناور با انتشار امواج صوتی و ارتعاشات، باعث گسیختگی جلبک‌های دریایی چسبیده بر روی بدنه خارجی شناورها شده و بدنه شناور را از وجود خزه‌ها پاک سازی می‌کند.

محمدصادقی ادامه داد: این اداره کل همواره تلاش دارد تا با بهره گیری از روش‌های نوین تعمیر و نگهداری تجهیزات راهبردی در دریا و خشکی آماده به کاری این تجهیزات را جهت خدمت رسانی شایسته به جامعه به بالاترین سطح برساند.

وی عنوان کرد: در حوزه فعالیت شناورهای ناجی یکی از اولویت‌ها حفظ سرعت آنها در مأموریت‌های جست و جو و نجات دریایی است که امید است با تجهیز این شناورها به سامانه ضدخزه صوتی شاهد موفقیت بیشتر شناورها در مأموریت‌های محوله محقق شود.