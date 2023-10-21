توقیف خودرو در محور مهدیشهر_سمنان/ راننده تصادفِ منجر به فوت داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی بزرگی در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان با بیان اینکه روز گذشته یک خودرو در محور مهدی‌شهر_سمنان توقیف شد، اظهارکرد: علت این توقیف راننده در کارنامه خود تصادف منجر به فوت یک تبعه افغان داشته است.

وی ضمن بیان اینکه مجالی برای فرار از قانون نیست، در ادامه اضافه کرد: هوشیاری پلیس راه شهمیرزاد_کیاسر و کلانتری درجزین و تیم‌های کشت منجر به شناسایی این خودرو شده است.

رئیس پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه از لحظه تصادف تا شناسایی و توقیف خودرو کمتر از دو ساعت زمان سپری شد، ابراز کرد: راننده متخلف برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

بزرگی در ادامه تصریح کرد: از شهروندان درخواست می‌شود به محض رؤیت موارد مشکوک آن را با پلیس در میان قرار دهند تا موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.