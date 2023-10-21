سهم ناچیز صادرات زرشک در قطب تولید جهان/ صادرات حدود ۵۰۰ تن زرشک

به گزارش خبرنگار مهر، احسان بیکی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: معرفی زرشک در سطح بین‌المللی نیازمند رعایت استانداردهای مورد نظر کشورهای مقصد از جمله کاهش بار میکروبی، بست‌ه بندی‌های نوین، فرآوری مناسب و … است.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند از معضلات پیش رو برای صادرات زرشک به بار میکروبی آن اشاره کرد و گفت: متأسفانه بعد از چیدن زرشک، این محصول مزیت‌دار در بارگاه یا کارگاه بهداشتی خشک و پاک نمی‌شود که این موضوع باعث افزایش بار میکروبی آن می‌شود.

بیکی قرار داشتن کارگاه‌های زرشک پاک کنی در زیر مجموعه قنادان را از مهمترین معضلات پیش روی تولید این محصول عنوان کرد و خواستار حل این معضل شد.

وی به تشکیل کارگروه توسعه اشاره کرده یادآور شد: پس از تصویب این مهم موارد مرتبط با زرشک شامل چیدن، خشک کردن، پاک کردن و… به صورت بهداشتی رصد می‌شود.

فعالیت شرکت‌های دانش بنیان برای ارزش افزوده زرشک

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند همچنین گریزی به شرکت‌های دانش بنیان زد و افزود: دستگاه‌های دان کردن زرشک، خشک کردن، بسته‌بندی و.. توسط شرکت‌های دانش بنیان اختراع و به بازار عرضه شده و با ورود این دستگاه‌ها و ماشین آلات و کاهش بار میکروبی، امید است بتوان زرشک با کیفیت و عاری از بار میکروبی عرضه کرد.

بیکی به فعالیت ترمینال ضبط زرشک اشاره کرد و گفت: با پیگیری انجام شده این مجموعه با کارخانه‌های بزرگ مطرح کشور در زمینه صادرات همکاری دارد و به زودی اولین محموله زرشک دان شده به کارخانه مورد نظر ارسال و با آخرین روش‌های روز دنیا فریز، بسته بندی و صادر خواهد شد.

وی گفت: با انجام این اقدامات، کشاورز زرشک را با قیمت بیشتری به بازار عرضه می‌کند چنانچه ۱۰ تا ۲۰ درصد زرشک تولیدی استان به صورت تر خارج شود انتفاع بیشتری برای کشاورز خواهد داشت.

فعالیت ترمینال ضبط زرشک با هدف حذف واسطه

وی یادآور شد: تنها ترمینال ضبط زرشک استان در سال ۹۴ راه اندازی و در زمینه ضبط زرشک با هدف حذف واسطه‌های سودجو کار خود را آغاز کرده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند از اقدامات این ترمینال به خرید توافقی زرشک با همکاری تعاون روستایی اشاره کرد و این اقدام را در ثبات بازار و پایین نیامدن قیمت زرشک تر مهم دانست.

به گفته بیکی زرشک تر و خشک توسط ترمینال ضبط زرشک پس از تست بار میکروبی از کشاورز خریداری شده و این اقدام باعث می‌شود کشاورز به سمت خشک کردن بهداشتی زرشک برود.

وی تاکید کرد برای کاهش بار میکروبی، باید زرشک در بارگاه‌های بهداشتی خشک شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند یادآور شد: امید است با راه‌اندازی کارگاه توسعه همه موارد مرتبط با زرشک شامل برداشت، خشک کردن، دان کردن، شستشو به صورت بهداشتی رصد شود و با راه اندازی و آغاز کار کارگاه توسعه، از خروج نهال زرشک نیز به خارج از استان جلوگیری شود.