ثبت نام ۱٠ نفر در حوزه های انتخابیه کهگیلویه و بویراحمد نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد هاشمی مهر پیش از ظهر شنبه در نشست ستاد انتخابات افزود: از ابتدای شروع ثبت نام نهایی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی، ثبت نام ۱٠ نفر نهایی شده که ۴ نفر مربوط به حوزه انتخابیه بویراحمد، دنا و مارگون است.

وی ابراز داشت: همچنین در حوزه انتخابیه گچساران و باشت ۳ نفر و در حوزه کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده نیز ۳ نیز ثبت نام نهایی را انجام دادند.

هاشمی مهر با بیان اینکه ثبت نام نهایی انتخابات از ۲۷ مهر ماه آغاز شده است، عنوان داشت: این روند تا ۳ آبان ماه ادامه دارد.

معاون استاندار در بخش دیگری با تاکید بر اینکه مردم استان به آرمان‌های انقلاب وفادار هستند، تصریح کرد: مردم ما در دفاع از انقلاب لحظه‌ای عقب نشینی نکردند.