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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۰۴

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

ثبت نام ۱٠ نفر در حوزه های انتخابیه کهگیلویه و بویراحمد نهایی شد

ثبت نام ۱٠ نفر در حوزه های انتخابیه کهگیلویه و بویراحمد نهایی شد

یاسوج_ معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: ثبت نام ۱٠ نفر در حوزه‌های انتخابیه مختلف استان از زمان شروع فرایند این مرحله برای انتخابات مجلس شورای اسلامی نهایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد هاشمی مهر پیش از ظهر شنبه در نشست ستاد انتخابات افزود: از ابتدای شروع ثبت نام نهایی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی، ثبت نام ۱٠ نفر نهایی شده که ۴ نفر مربوط به حوزه انتخابیه بویراحمد، دنا و مارگون است.

وی ابراز داشت: همچنین در حوزه انتخابیه گچساران و باشت ۳ نفر و در حوزه کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده نیز ۳ نیز ثبت نام نهایی را انجام دادند.

هاشمی مهر با بیان اینکه ثبت نام نهایی انتخابات از ۲۷ مهر ماه آغاز شده است، عنوان داشت: این روند تا ۳ آبان ماه ادامه دارد.

معاون استاندار در بخش دیگری با تاکید بر اینکه مردم استان به آرمان‌های انقلاب وفادار هستند، تصریح کرد: مردم ما در دفاع از انقلاب لحظه‌ای عقب نشینی نکردند.

کد مطلب 5917394

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