برگزاری مسابقات قهرمانی تکواندو کارگران و کارخانجات کشور در بیجار

رئیس هیأت تکواندو شهرستان بیجار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در این سری از مسابقات که برای اولین بار در استان کردستان و در شهر بیجار برگزار شد، ۳۹ تیم تکواندو از سراسر کشور حضور داشتند.

محرم نمکی افزود: در بخش بانوان ۱۷ تیم در رشته هایپومسه و کیورگی به رقابت پرداختند.

رئیس هیأت تکواندو بیجار با اشاره به اینکه مسابقات بانوان و مردان در قالب ۲ گروه جداگانه طی چهار روز برگزار می‌شود، بیان داشت: ۲۲ تیم مردان هم روز جمعه و شنبه باهم رقابت کردند که بخش مردان شامل مبارزه، پومسه و حرکت‌های نمایشی است.

وی تاکید کرد: امسال ۲ تیم از استان کردستان هم حضور داشتند که ۸ نفر از این ورزشکاران، بیجاری هستند.

نمکی با اشاره به سطح بالای مسابقات قهرمانی و حضور هیأت نظارت کشوری و بین‌المللی در این زمینه بیان داشت: با توجه به اهمیت بالای این سری از مسابقات و سطح حرفه‌ای، برنامه‌ریزی لازم صورت گرفت تا اساتید برجسته این رشته از نزدیک بر روند مسابقات نظارت داشته باشد.

وی گفت: در این مسابقه تیم‌های برتر کشوری از استان‌های تهران بزرگ، کردستان، البرز، سمنان، خوزستان، اصفهان، شیراز، گیلان، لرستان، مرکزی، یزد و کیش به رقابت پرداختند.

نمکی اذعان کرد: به میزبانی استان کردستان شهرستان بیجار هیئت تکواندو شهرستان بیجار اولین دوره مسابقات قهرمانی تکواندو کارگران و کارخانجات کشور در رشته کیوروگی و پوسمه در دو بخش آقایان و بانوان از ۲۶ تا ۲۸ مهر ۱۴۰۲ در سالن ۲۰۰۰ نفری شهرستان بیجار برگزار شد.

گفتنی است؛ در این مراسم از پیشکسوتان رشته تکواندو با اهدای تندیس مسابقات و لوح سپاس، تقدیر شد.