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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۴۲

معرفی دستاوردهای انقلاب در قالب قرارگاه جهاد تبیین صمت فارس

معرفی دستاوردهای انقلاب در قالب قرارگاه جهاد تبیین صمت فارس

شیراز - دبیر قرارگاه جهادتبیین صنعت، معدن و تجارت فارس از تشکیل قرارگاه جهاد تبیین در اداره کل صنعت، معدن و تجارت با هدف معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی و ارایه پیشرفت صنایع خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پناهی عنوان کرد: قرارگاه جهاد تبیین در سازمان صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده که اولویت نخست آن معرفی دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی بویژه صنایع متوسط و بزرگ و همچنین دستاوردهای شرکت‌های فناور و دانش بنیان است.

دبیر قرارگاه جهاد تبیین صنعت، معدن و تجارت فارس با اشاره به تاکید ویژه مقام معظم رهبری در خصوص مقابله با تحریف واقعیت‌ها از طریق جهاد تبیین و این‌که حرکت تبیین خنثی‌کننده توطئه دشمنان است، گفت: یکی از عرصه‌های اولویت‌دار و مورد نظر رهبری گرانقدر انقلاب برای تبیین دستاوردها، عرصه صنعت است.

رئیس سازمان بسیج مهندسین صنعت معدن فارس تصریح کرد: در چارچوب وظایف تعیین شده برای اقدامات عملیاتی قرارگاه جهاد تبیین، برگزاری کارگاه‌های تخصصی تبیین دستاوردهای انقلاب و امید افزایی بین جوانان و نوجوانان و سرمایه گذاران، شناخت مسائل و چالش‌های اقتصادی، حضور بی‌واسطه در بین صنعتگران و بهره برداران معدن و گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره و میدانی در صنایع در دستور کار است.

وی با اشاره به اهمیت موضوع به فعالین اقتصادی نسبت به رخنه‌های دشمن و امید دادن به آنان برای ایستادگی در برابر مشکلات گفت: جهاد تبیین نوعی وظیفه عمومی است و بر این اساس سازمان صنعت، معدن و تجارت دوره‌هایی را برای فعالین اقتصادی در این عرصه برنامه‌ریزی کرده است.

وی تاکید کرد: فعالان اقتصادی، صنعتگران و کارگران شاغل در بخش صنعت و معدن خود مهم‌ترین عناصر تبیین‌کننده دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه‌های صنایع و معادن هستند.

کد مطلب 5917417

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