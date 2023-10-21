اسرائیل «خانه عنکبوت»/ پیروزی نزدیک است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی رضوی نسب پیش از ظهر شنبه در جمع مردم بسطام در آستان مقدس امامزاده سید ابوالقاسم (ع) این شهر ضمن تسلیت شهادت مردم مظلوم غزه و محکوم کردن جنایات اخیر رژیم منحوس صهیونیستی در بمباران بیمارستان المعمدانی اظهار داشت: جهان تحت تأثیر طوفان الاقصی و جبهه مقاومت قرار دارد، رژیم غاصب صهیونیستی مات و مبهوت شده و شکست امنیتی و اطلاعاتی و دفاعی و میدانیِ سختی که به آنها وارد شده هیمنه پوشالی شأن را شکسته است.

وی ضمن محکومیت جنایت‌های رژیم سفاک اسرائیل ادامه داد: اسرائیل مانند خانه عنکبوت فرو ریختنی است و با حملات وحشیانه به غزه، خود را به نابودی و زوال نزدیک تر می‌کنند.

امام جمعه بسطام با برشمردن تعداد اندکی از جنایات رژیم جعلی اسرائیل در هفتاد سال گذشته بیان داشت: تعدادی بسیار ساده انگارانه و تعدادی غرب گرا حماس را آغازگر جنگ دانسته‌اند حال آنکه سند جنایات اسرائیل در دهه‌های قبل موجود است و جبهه مقاومت با تمام توان در مقابل این تجاوز ایستاده است و مردم در سرتاسر جهان اسلام آماده کمک هستند.

رضوی نسب در اولین سالروز شهادت سرهنگ محمد عباسی شهید مدافع امنیت از شهر بسطام گفت: بار دیگر شهادت مظلومانه این سرباز اسلام را محضر خانواده آن والامقام و مردم ولایی و شهیدپرور بخش بسطام تسلیت می‌گوئیم.

امام جمعه بسطام با قدردانی از مردم شهیدپرور روستای نمونه گردشگری ابر برای مهمان نوازی و برگزاری هر چه باشکوه‌تر یادواره شهدای این روستا بیان داشت: این مراسم برگ زرینی در تاریخ بخش بسطام به جای گذاشت و در آینده در دیگر نقاط بخش نیز برگزار خواهد شد.