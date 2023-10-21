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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۰۳

به مناسبت افتتاح دیتاسنتر دنا و بیست‌وششمین سالگرد؛

افرانت یک ماه سرویس رایگان فضای کولوکیشن می‌دهد

افرانت یک ماه سرویس رایگان فضای کولوکیشن می‌دهد

شرکت افرانت همزمان با افتتاح پنجمین دیتاسنتر خود به نام دنا به مشتریانی که اقدام به خرید حداقل ۶ ماه فضای کولوکیشن نمایند، یک ماه سرویس رایگان و تخفیف ویژه خدمات تکمیلی اختصاص می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت افرانت که از سال ۱۳۷۶ تاکنون با ارائه خدمات و راهکارهای مبتنی بر دیتا شامل پهنای باند اینترنت، شبکه انتقال، خدمات ارتباطی، دیتاسنتر، خدمات ابری برای سازمان‌ها و کسب‌وکارها به‌عنوان یکی از ارکان اصلی شبکه ملی اطلاعات و اینترنت در کشور فعالیت می کند؛ با توجه به اعتماد مشتریان و استقبال و تقاضای روز افزون آنها از فضای رک افرانت، اقدام به افتتاح فضای دیتاسنتر جدید خود در غرب تهران با نام دنا نموده است.

این دیتاسنتر نیز مانند سایر دیتاسنترهای افرانت، شامل پشتیبانی امنیتی و خدمات تکمیلی به درخواست مشتریان، تهویه و برق پایدار و مطمئن، پهنای باند قابل توجه و بالاترین سطح SLA و کیفیت بدون رقیب خدمات خواهد بود.

رک های ۴۵ یونیتی با امکان ارائه ۱۶ تا ۳۲ آمپر برق برای هر رک و در صورت تقاضا بیش از آن، دسترسی فیزیکی، فنی و پشتیبانی ۲۴ ساعته، آپ لینک و پورت های ۱G و ۱۰G و ضریب اطمینان ۹۹.۹ درصد، امکان برقراری ارتباط با سایر دیتاسنترهای افرانت و SLA در بالاترین سطح، وجه تمایز دیتاسنتر دنا می باشد.

افرانت در حال حاضر میزبان کسب و کارهای اینترنتی بزرگی مانند کافه بازار، دیوار، شیپور، دیجی کالا، اسنپ، تپ سی، الو پیک، کارگزاری ها و ... است.

کد مطلب 5917439

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