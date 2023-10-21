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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۴۸

رئیس ستاد انتخابات استان سمنان:

تکمیل ثبت نام ۱۴ نفر در انتخابات استان سمنان/یک نفر زیر ۳۵سال است

تکمیل ثبت نام ۱۴ نفر در انتخابات استان سمنان/یک نفر زیر ۳۵سال است

سمنان- رئیس ستاد انتخابات استان سمنان بابیان اینکه در دومین روز مهلت ثبت نام قطعی انتخابات نمایندگی مجلس تعداد متقاضیان به ۱۴ نفر رسید، گفت: جوان‌ترین ثبت نامی زیر ۳۵ سال سن دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ریواده ظهر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری سمنان ضمن بیان اینکه طی دومین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی تعداد ثبت نام کنندگان قطعی به ۱۴ نفر افزایش یافت، ابراز داشت: در این بین یک نفر زن و مابقی مرد هستند.

وی ضمن بیان اینکه در کل استان سمنان ۴۵۹ نفر مرحله پیش ثبت نام را سپری و کد رهگیری را دریافت کردند، افزود: احتمال افزایش تکمیل ثبت نام متقاضیان انتخابات مجلس شورای اسلامی همچنان در روزهای آتی وجود دارد.

رئیس ستاد انتخابات استان سمنان با بیان اینکه جوان‌ترین شرکت کننده انتخابات مجلس شورای اسلامی زیر ۳۵ سن دارد، ابراز داشت: مسن‌ترین فرد متقاضی نیز بین ۶۶ تا ۷۰ سال است.

ریواده ضمن بیان اینکه به لحاظ حوزه انتخابیه بیشترین متقاضی با پنج نفر مربوط به سمنان، مهدی‌شهر و سرخه است، تصریح کرد: از حوزه شاهرود و میامی چهار نفر، گرمسار و آرادان سه نفر و دامغان دو نفر ثبت نام خود را تکمیل کردند.

وی بابیان اینکه به لحاظ مدرک تحصیلی بیشترین تعداد فوق لیسانس با ۹ مورد به خود اختصاص داده است، افزود: مدرک سه نفر دکتری و دو نفر دیگر جانباز و رزمنده کارشناسی است.

کد مطلب 5917485

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