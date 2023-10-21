دستیابی به امنیت غذایی در گرو مدیریت آگاهانه در حوزه تولید

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: ۱۶ اکتبر از سوی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد به عنوان روز جهانی غذا نامگذاری شده است.

وی افزود: با وجود اینکه دستیابی به سلامت و امنیت غذایی، چشم‌انداز بلند مدت این سازمان بین‌المللی است، متأسفانه هر ساله شاهد افزایش گرسنگان و آمار بالای بیماری‌های ناشی از مصرف غذاهای آلوده به ویژه در کودکان در سطح جهان هستیم.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مرگ سالانه بیش ۴۲۰ هزار نفر در اثر بیماری‌های ناشی از غذا را بیانگر عدم دسترسی کافی به سلامت و امنیت غذایی در بسیاری از مناطق جهان دانست و ادامه داد: متأسفانه کودکان زیر ۵ سال عمده‌ترین قربانیان بیماری‌های ناشی از مصرف غذای غیر ایمن و ناسالم هستند.

محمدی شعار امسال روز جهانی غذا را "آب زندگی است، آب غذا است" اعلام کرد و عنوان کرد: کشاورزی از ارکان مهم حوزه امنیت مواد غذایی در هر کشور است، توجه به مقوله آب به عنوان زیر بنای مهم کشاورزی مهم و ضروری است.

وی با بیان اینکه رشد سریع جمعیت، شهرنشینی، توسعه اقتصادی و تغییرات آب و هوایی منابع آب زمین را تحت فشار فزاینده‌ای قرار داده است، از کاهش منابع آب شیرین به ازای هر نفر در دهه‌های گذشته تا ۲۰ درصد کاهش طی سالیان گذشته خبر داد و بر لزوم مدیریت صحیح منابع آب تاکید کرد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد حجم جهانی هدر رفت مواد غذایی در جهان را ۱.۶ میلیارد تن در سال عنوان کرد و خاطرنشان کرد: از این میزان ۱.۳ میلیارد تن بخش قابل خوراکی آن است و نتیجه این هدر رفت مواد غذایی را وجود بین ۶۹۰-۷۸۰ میلیون نفر گرسنه در جهان در سال ۲۰۲۲ عنوان کرد.

محمدی با اشاره به اینکه هم اکنون ۱۱۵ کارخانه و ۹۴ کارگاه تولید مواد غذایی در استان چهارمحال و بختیاری فعال هستند گفت: کلیه این واحدهای تولیدی تحت نظارت کارشناسان معاونت غذا و دارو قرار دارند و محصولات تولیدی آنها توسط آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و با به روزترین تجهیزات مورد ارزیابی و کنترل قرار می‌گیرند و بر روی بیش از ۹۹ درصد محصولات این واحدها نشانگر رنگی تغذیه‌ای درج شده است.

وی تأمین حداکثری امنیت غذایی و بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی را از اهداف مهم سیاست‌گذاران حوزه سلامت در کشور عنوان و اضافه کرد: در همین راستا در سال ۱۴۰۲ دو سند مهم شامل سند دانش بنیان امنیت غذایی و سند ملی امنیت غذا و تغذیه به ترتیب در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور به تصویب رسید که امید است با اجرای صحیح و به هنگام آنها شاهد ارتقا سلامت و امنیت غذایی در کشورمان باشیم.