محکوم به قصاص در شهرستان بانه به زندگی بازگشت

بهادر اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای برنامه‌های ابلاغی ریاست قوه قضائیه مبنی بر توسعه صلح و سازش و میانجیگری و با استفاده از ظرفیت معتمدین محلی شهرستان بانه، فرد محکوم به قصاص نفس، از زندان آزاد شد.

وی در خصوص جزئیات این پرونده افزود: در سال ۱۳۹۹ بر اثر نزاع مابین دو جوان در روستای میرآباد سفلی از توابع شهرستان بانه، یک فقره قتل اتفاق می‌افتد که پس از دستگیری قاتل و شکایت اولیاءدم متوفی و طی مراحل دادرسی، نهایتاً رأی به قصاص نفس در شعبه دادگاه کیفری یک استان کردستان صادر شد.

معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان تصریح کرد: با دستور دادستان بانه، پرونده مذکور جهت صلح و سازش به معتمدین شهرستان ارجاع شد.

وی عنوان کرد: با تلاش‌های شبانه‌روزی این افراد و برگزاری جلسات متعدد با خانواده اولیای دم، در نهایت پرونده با اصلاح ذات البین مختومه شد و قاتل از دار مجازات رهایی یافت.

اسدی با تقدیر از تلاش‌های معتمدین و متنفذین محلی در فراهم کردن زمینه جلب رضایت اولیای دم پرونده قتل عمد موصوف، بیان داشت: در استان کردستان ظرفیت‌های بالقوه و بالایی در جهت حل و فصل اختلافات مردم وجود دارد که باید از این توانمندی‌ها تا به نحو احسن استفاده شود.