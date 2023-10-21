۲۰ نفر در انتخابات مجلس شورای اسلامی استان یزد ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر عزیزی رئیس ستاد انتخابات استان یزد با اشاره به اینکه ثبت نام قطعی انتخابات سراسری دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ۲۷ مهر تا سوم آبان به مدت هفت روز و از ساعت هشت تا ۱۸ انجام می‌شود، گفت: در دو روز اول ثبت نام قطعی داوطلبان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۲۰ نفر ثبت نام خود را نهایی کرده‌اند.

وی افزود: در چهار حوزه انتخابی استان به تفکیک حوزه شهرستان‌های یزد، اشکذر و زارچ یازده نفر، شهرستان‌های تفت و میبد سه نفر، شهرستان‌های مهریز، ابرکوه، مروست، خاتم، بافق و بهاباد سه نفر و حوزه انتخابی شهرستان اردکان نیز تا کنون سه نفر ثبت نام کرده‌اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با بیان اینکه ثبت نام داوطلبان به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، ادامه داد: زمان ثبت نام به هیج عنوان تمدید نمی‌شود و رأس ساعت ۱۸ روز سوم آبان، درگاه ثبت نام بسته می‌شود.

عزیزی یکی از شرایط ثبت نام قطعی در انتخابات سراسری دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را پیش ثبت نام در این دوره از انتخابات خواند و تصریح کرد: افرادی که در این مرحله ثبت نام نکرده‌اند امکان شرکت در مراحل بعدی ثبت نام را ندارند.

وی با بیان اینکه در مرحله پیش ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی ۷۸۴ نفر در چهار حوزه انتخابیه استان یزد ثبت نام کرده‌اند، ادامه داد: در مرحله اول مدارک سه جلدی، مدارک تحصیلی، نظام وظیفه و … مورد بررسی قرار گرفت و پیامک تاییدیه برای افرادی که شرایط لازم برای ثبت نام قطعی را داشتند، ارسال شد.

رئیس ستاد انتخابات افزود: داوطلبان انتخابات سراسری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اگر به غیر از نام و نام خانوادگی درج شده در شناسنامه به نام دیگری شهرت دارند در قسمت شهرت پرسشنامه اعلام کنند تا بتوانند در تبلیغات و اخذ رأی از آن عنوان استفاده کنند.

عزیزی ادامه داد: به منظور تسریع در احراز صلاحیت، داوطلبان می‌توانند به صورت اختیاری شرح زندگی، آثار، افتخارات و … را معرفی کنند که این اقدام به دستگاه‌های نظارتی برای احراز صلاحیت داوطلبان کمک کرده و اثرگذار است، همچنین عدم تکمیل پرسشنامه مخصوص و عدم ارائه مدارک و اخذ شناسه رهگیری در زمان اعلام شده به منظور عدم ثبت نام داوطلب منظور می‌شود.

معاون استاندار تصریح کرد: به دنبال قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی داوطلب باید یک شماره حساب غیر تجاری مربوط به هزینه‌های انتخاباتی نزد یکی از بانک‌های عامل افتتاح کرده و اگر از قبل دارد معرفی کند و تنها هزینه‌های مرتبط به انتخابات را به این حساب واریز و برداشت کند و همچین در پرسشنامه یک شخص حقیقی یا حقوقی را به عنوان نماینده مالی خود معرفی کند.

گفتنی است؛ داوطلبان می‌توانند به منظور اعلام داوطلبی خود در مهلت تعیین شده به درگاه keshvar.moi.ir مراجعه و نسبت به تکمیل کاربرگ ثبت نام و بارگذاری مدارک و گواهی‌های مورد نیاز اقدام کنند.