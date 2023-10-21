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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۴۴

همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش انجام شد؛

برگزاری کارگاه آموزشی احیا قلبی و ریوی در چهارمحال و بختیاری

برگزاری کارگاه آموزشی احیا قلبی و ریوی در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد_مسئول کمیته آموزش از برگزاری کارگاه آموزشی احیا قلبی و ریوی در ورزشکاران به همت هیأت پزشکی ورزشی و اداره کل ورزش و جوانان در هفته تربیت بدنی و ورزش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مینا مختاری پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کارگاه آموزشی احیا قلبی و ریوی در ورزشکاران ویژه مربیان، مدیران باشگاههای ورزشی و جامعه ورزش با حضور ۶۰ نفر و با تدریس دکتر قهرمان در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد.

وی تصریح کرد: در این کارگاه شرکت کنندگان با روش نجات دادن مصدومی که قدرت واکنش نشان دادن یا نفس کشیدن را از دست داده و آموزش‌های لازم درخصوص مهارت‌های احیای قلبی ریوی در مرحله ابتدایی و تکنیک‌ها و روش‌های تشخیص زودرس و مدیریت اولیه ورزشکاری که دچار ایست قلبی تنفسی شده آشنا شدند.

مختاری بیان داشت: هدف از برگزاری این کارگاه برای افزایش توانمندی مربیان و آشنایی با مباحث احیا قلبی و ریوی در ورزشکاران بوده که در موارد اورژانسی در میادین ورزشی مورد نیاز است.

کد مطلب 5917537

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