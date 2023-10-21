تصادف در مسیر دلگان به ایرانشهر ۲ کشته و پنج مجروح بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، غلام رسول صدیق پور افزود: بر اثر برخورد دو دستگاه پژو ۴۰۵ و سمند با یکدیگر ۲ نفر کشته و پنج نفر مجروح شدند.

وی ادامه داد: پس از اطلاع حادثه به اورژانس، دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام و پس از ارائه خدمات اولیه سه نفر از مصدومان به مراکز درمانی ایرانشهر و دو نفر دیگر نیز با خودروی شخصی به مراکز درمانی اعزام شدند.

رئیس اورژانس و فوریت‌های پزشکی دلگان گفت: این حادثه در مسیر دلگان به ایرانشهر حدفاصل روستای چاه‌شور رخ داد.