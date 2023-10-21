به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سلیمانی ظهر شنبه با بیان اینکه در روز نخست ۵۷ نفر و در روز دوم ۶۷ نفر با ثبت‌نام در سامانه وزارت کشور برای شرکت در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان اصفهان اعلام آمادگی کردند، اظهار داشت: مجموعاً در ۲ روز گذشته ۱۲۴ نفر در استان اصفهان ثبت‌نام کردند.

وی ادامه داد: از ۱۲۴ نفر، ۱۱۰ نفر (۸۹ درصد) آقا و ۱۴ نفر (۱۱ درصد) خانم هستند.

دبیر ستاد انتخابات استان اصفهان در خصوص مدرک تحصیلی داوطلبان نمایندگی مجلس در استان، بیان کرد: ۷ نفر دارای مدرک کارشناسی، ۹۸ نفر مدرک کارشناسی ارشد، ۱۶ نفر مدرک دکتری و ۳ نفر دارای مدرک حوزوی هستند.

سلیمانی در مورد ترکیب سنی داوطلبان، اظهار کرد: ۹۲ نفر بین ۳۰ تا ۵۰ سال و ۳۲ نفر بین ۵۱ تا ۷۵ سال هستند.

وی عنوان کرد: ۴ نفر در حوزه انتخابیه اردستان، ۵۷ نفر در حوزه انتخابیه اصفهان، جرقویه، کوهپایه، ورزنه و هرند، ۲ نفر در حوزه انتخابیه خمینی شهر، ۶ نفر در حوزه انتخابیه سمیرم، ۵ نفر در حوزه انتخابیه شهرضا و دهاقان، ۵ نفر در حوزه انتخابیه فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت، ۵ نفر در حوزه انتخابیه فلاورجان و ۱۲ نفر در حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل ثبت‌نام کردند.

دبیر ستاد انتخابات استان اصفهان افزود: همچنین ۸ نفر در حوزه انتخابیه گلپایگان و خوانسار، یک نفر در حوزه انتخابیه لنجان، ۶ نفر در حوزه انتخابیه مبارکه، دو نفر در حوزه انتخابیه نائین و خوروبیابانک، ۸ نفر در حوزه انتخابیه نجف آباد و تیران و کرون و ۳ نفر در حوزه انتخابیه نطنز و قمصر ثبت‌نام نهایی خود را در سامانه انجام دادند.

وی گفت: ۲۳ نفر از داوطلبان دارای مدرک ایثارگری هستند.

سلیمانی اظهار داشت: تا روز چهارشنبه سوم آبان ماه، ثبت‌نام داوطلبان از طریق سامانه پنجره واحد وزارت کشور از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ ثبت‌نام ادامه خواهد یافت.