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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۰۰

دبیر ستاد انتخابات استان اصفهان خبر داد؛

۶۷ نفر در دومین روز ثبت‌نام انتخابات مجلس در اصفهان ثبت‌نام کردند

۶۷ نفر در دومین روز ثبت‌نام انتخابات مجلس در اصفهان ثبت‌نام کردند

اصفهان: دبیر ستاد انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: ۶۷ نفر در دومین روز مهلت ثبت‌نام نهایی داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در استان اصفهان ثبت‌نام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سلیمانی ظهر شنبه با بیان اینکه در روز نخست ۵۷ نفر و در روز دوم ۶۷ نفر با ثبت‌نام در سامانه وزارت کشور برای شرکت در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان اصفهان اعلام آمادگی کردند، اظهار داشت: مجموعاً در ۲ روز گذشته ۱۲۴ نفر در استان اصفهان ثبت‌نام کردند.

وی ادامه داد: از ۱۲۴ نفر، ۱۱۰ نفر (۸۹ درصد) آقا و ۱۴ نفر (۱۱ درصد) خانم هستند.

دبیر ستاد انتخابات استان اصفهان در خصوص مدرک تحصیلی داوطلبان نمایندگی مجلس در استان، بیان کرد: ۷ نفر دارای مدرک کارشناسی، ۹۸ نفر مدرک کارشناسی ارشد، ۱۶ نفر مدرک دکتری و ۳ نفر دارای مدرک حوزوی هستند.

سلیمانی در مورد ترکیب سنی داوطلبان، اظهار کرد: ۹۲ نفر بین ۳۰ تا ۵۰ سال و ۳۲ نفر بین ۵۱ تا ۷۵ سال هستند.

وی عنوان کرد: ۴ نفر در حوزه انتخابیه اردستان، ۵۷ نفر در حوزه انتخابیه اصفهان، جرقویه، کوهپایه، ورزنه و هرند، ۲ نفر در حوزه انتخابیه خمینی شهر، ۶ نفر در حوزه انتخابیه سمیرم، ۵ نفر در حوزه انتخابیه شهرضا و دهاقان، ۵ نفر در حوزه انتخابیه فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت، ۵ نفر در حوزه انتخابیه فلاورجان و ۱۲ نفر در حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل ثبت‌نام کردند.

دبیر ستاد انتخابات استان اصفهان افزود: همچنین ۸ نفر در حوزه انتخابیه گلپایگان و خوانسار، یک نفر در حوزه انتخابیه لنجان، ۶ نفر در حوزه انتخابیه مبارکه، دو نفر در حوزه انتخابیه نائین و خوروبیابانک، ۸ نفر در حوزه انتخابیه نجف آباد و تیران و کرون و ۳ نفر در حوزه انتخابیه نطنز و قمصر ثبت‌نام نهایی خود را در سامانه انجام دادند.
وی گفت: ۲۳ نفر از داوطلبان دارای مدرک ایثارگری هستند.

سلیمانی اظهار داشت: تا روز چهارشنبه سوم آبان ماه، ثبت‌نام داوطلبان از طریق سامانه پنجره واحد وزارت کشور از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ ثبت‌نام ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 5917551

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