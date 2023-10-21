کاراته کای قمی راهی مسابقات جهانی مجارستان شد

مهدی بیرانوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهراظهار داشت: به منظور حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۳، محمود نعمتی کاراته کا قمی به همراه سایر اعضای تیم ملی کاراته راهی مجارستان شدند.

رییس هیات کاراته استان قم بیان کرد: نفرات اعزامی تیم ملی کاراته ایران به مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۳ امروز وارد بوداپست مجارستان شدند و محمود نعمتی کاراته کای جوان استان قم از باشگاه استقلال برای اولین تجربه خود رقابت های قهرمانی بزرگسالان کاراته جهان راهی مجارستان شد.

وی یادآور شد: نعمتی در این مسابقات در ترکیب تیم ملی کومیته جمهوری اسلامی ایران به مصاف رقبا می‌رود.

وی بیان کرد: با عدم صدور روادید از سوی سفارت مجارستان برای نمایندگان کاراته ایران در کاتای انفرادی مردان، کاتای تیمی بانوان و تیم ملی پاراکاراته، آنها نتوانستند در این دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان حاضر شوند.

بیرانوند گفت: مسابقات کاراته قهرمانی جهان ۲ تا ۷ آبان ماه در بوداپست مجارستان برگزار می‌شود.