به گزارش خبرگزاری مهر، جواد شفیعی ثابت با بیان اینکه تا صبح شنبه ۴۰ داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی ثبت نام خود را قطعی کردند، گفت: از این تعداد ۳۶ نفر مرد و ۴ نفر زن هستند.

شفیعی ثابت با بیان اینکه بیشترین ثبت نام کنندگان با ۱۲ داوطلب مربوط به حوزه انتخابیه رشت است، افزود: داوطلبان از ۲۷ مهر تا ۳ آبان از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ عصر می‌توانند ثبت نام خود را نهایی کنند.

وی با اشاره به ثبت نام نهایی داوطلبان در حوزه‌های انتخابیه تصریح کرد: در حوزه انتخابیه بندر انزلی ۶ داوطلب، رودسر و املش ۵ داوطلب، لاهیجان و سیاهکل ۴ داوطلب، فومن و شفت ۳ داوطلب و صومعه سرا، رودبار، لنگرود و تالش، رضوانشهر و ماسال هر یک ۲ داوطلب و حوزه‌های انتخابیه آستانه اشرفیه و آستارا هر کدام یک داوطلب تا صبح امروز ثبت نام نهایی خود را قطعی کردند.