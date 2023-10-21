ورزش های پهلوانی بیشتر مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی ظهر شنبه در دیدار با مدیرکل ورزش و جوانان استان و مدیران حوزه ورزش با تسلیت فجایع به‌وجود آمده در سرزمین فلسطین اشغالی و غزه که به شهادت جمعی از مردم بی پناه و بی دفاع غیرنظامی در بیمارستان، مدرسه، کوچه و خیابان و منازل به‌وسیله بمباران رژیم اشغالگر اظهار داشت: اینها از شمر هم بدتر هستند به کودکان، بیماران و زنان رحم نکردند.

آیت الله محمدی لائینی ضمن تقدیر بابت اعلام روز عزای عمومی، همراهی دستگاه‌های اجرایی با برگزار نکردن برنامه‌های مفرح و برگزاری تجمعات گسترده در حمایت از مردم غزه و با تبریک هفته ورزش و جوانان را به همه اقشار حوزه ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: ورزش مازندران حرف اول را می‌زند و حقش این است که در کابینه دو وزیر در حوزه ورزش و جوانان و کشاورزی داشته باشد و این استعداد نشانه این نیست که ما در داشتن امکانات سرآمد همه استان‌ها هستیم و نشانه این است که اگر امکانات ورزشی متناسب با این سطح از استعداد می‌داشتیم متناسب با آن حرف برای گفتن داشتیم.

امام جمعه ساری تاکید کرد: از مدیریت امروز انتظار داریم که در گرفتن امکانات ورزشی در استان تلاش مضاعفی انجام داده و کم و کسری‌های گذشته را جبران کنند.

وی گفت: در حوزه شهادت در مازندران هزار و ۲۰۰ شهید ورزش داریم، در حالی که در کل کشور بیش از ۵ هزار شهید ورزشی داریم و این یعنی نگاه فعالان حوزه ورزش در مازندران به مسائل ارزشی پررنگ‌تر از جاهای دیگر است.

این مسئول گفت: در هر حال اینکه پدیده‌ای مثل شهادت در جامعه ورزشی مشاهده می‌شود آن نشان از اعتقادات و نقش داشتن در دفاع از مملکت و حوزه امنیت دارد و حوزه ورزش حوزه‌ای بی‌تفاوت نیست، خودداری کردن از مسابقه و بازی با نمایندگان رژیم غاصب صهیونیستی هم دومین کار ارزشمند این حوزه است و نشان از این دارد که مسئله دیگر غیر از قهرمانی ورزشی مطرح است، یعنی تلفیق آرمان با ورزش و راهبردهایی که نمی‌گذارد ورزش به انحراف برود.

وی ادامه داد: ورزش باید اخلاق‌مدار، عفت‌مدار و ارزش‌مدار باشد و ورزش‌هایی که به حوزه‌های باستانی و پهلوانی مربوط می‌شود از ویژگی روحیه ملی‌گرایی تعصب به آثار و میراث آبا و اجدادی برخوردار است و باید برای ما باید اهمیت بیشتری داشته باشد.

امام جمعه ساری همچنین عنوان کرد: نکته دیگر این است که ما از ورزشکاران آرمانی که حاضر نشدند در مقابل ورزشکار رژیم صهیونیستی بازی کنند و از قهرمانی چشم‌پوشی تقدیر می‌کنیم اما صرف تمجید و تقدیر کافی نیست زیرا در زندگی مشکل دارند و آن‌قدر به آنها وعده داده می‌شود که عملی نخواهد شد.

این مسئول در پایان اظهار کرد: تلفیق حوزه ورزش و جوانان به هر دو بخش صدمه می‌زند چون هر دو حوزه مشکلات دارند و لااقل تبدیل به دو اداره کل در وزارتخانه شود.

گفتنی است؛ در این دیدار از فیض الله نفجم یکی از قهرمانان جهان که در دوران ورزشی خود مقابل ورزشکار رژیم صهیونیستی قرار نگرفت، تجلیل به عمل آمد.