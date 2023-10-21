تلاش برای ساخت مجتمع آموزشی با مشارکت سازمان انرژی اتمی

به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم نامه مشارکت در ساخت نخستین مجتمع آموزشی به نام شهید هسته‌ای به امضای حمیدرضا خان محمدی رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور و جلال بهرامی معاون سازمان انرژی اتمی رسید.

خان محمدی در این نشست گفت: رویکرد مهارت‌محوری و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص در زمینه علوم پایه و مطابق با نیازسنجی روز در کشور باید به صورت جدی و مبنایی پیگیری و به مرحله عملیاتی برسد.‌

این مقام مسئول تصریح کرد: این گونه فضاهای آموزشی و تربیتی باید با ایفای نقش تسهیل گری، زمینه پرورش دانش آموزان و خودشکوفایی استعدادها را در ابعاد مختلف فراهم کنند؛ این مدرسه نیز باید فارغ التحصیلانی نظیر شهدای هسته‌ای (شهریاری، علی محمدی و رضایی نژاد) را که افتخار مملکت بودند به جامعه تحویل داده و همچون آن عزیزان مایه فخر و عزت کشور باشند.

خان محمدی در پایان ضمن تشکر از همه تلاشگران عرصه جهاد مدرسه سازی، امضای تفاهم نامه ساخت مجتمع آموزشی با مشارکت سازمان انرژی اتمی را افق روشن و امیدآفرینی در عرصه‌های نوپدید قلمداد نموده و خاطرنشان کرد: باید همت مهندسان و دست‌اندرکاران ساخت و نوسازی فضاهای آموزشی و تربیتی بر استفاده از معماری ایرانی اسلامی و مدرسه‌ای ماندگار و مقاوم باشد.

بهرامی معاون مهندسی سازمان انرژی اتمی نیز ضمن قدردانی از ابتکار سازمان نوسازی مدارس کشور در ساخت مدارس به نام شهدای هسته‌ای، از آمادگی سازمان انرژی اتمی برای هر گونه همکاری و کمک در ارتقای نهضت مدرسه سازی تاکید کرد.

این تفاهم نامه با موضوع مشارکت سازمان نوسازی و سازمان انرژی اتمی در احداث یک باب مجتمع آموزشی ۱۲ کلاسه در شهرستان آبدانان از توابع استان ایلام به نام شهید هسته‌ای" داریوش رضایی نژاد" امضا شد.

بر اساس این تفاهم نامه مجتمع ۱۲ کلاسه آموزشی با مشارکت ۵۰ درصدی سازمان انرژی اتمی به عنوان نخستین مجتمع آموزشی با مشارکت دو دستگاه به نام شهید هسته‌ای" داریوش رضایی نژاد" نام گذاری خواهد شد.