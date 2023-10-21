به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این بیانیه آمده است: حملات وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی به نوار غزه را به شدت محکوم کرده و از طرف خود و شورای خلیفه‌گری و مجمع نمایندگان اعلام انزجار خود را نسبت به وحشی‌گری‌های آن رژیم که تمام قوانین بین‌المللی و انسانی را لگدمال کرده و در برابر چشم‌های کور و زبان‌های خاموش دنیای متمدن اقدام به قتل عام و نسل‌کشی برادران و خواهران فلسطینی از پیر، جوان، زن و کودک را می‌کند را اعلام می‌داریم.

این بیانیه می‌افزاید: بمباران بی‌رحمانه بیمارستان غزه روحیه ددمنشانه این رژیم را هرچه بیشتر آشکار می‌کند که قائل به هیچ قاعده‌ای نبوده و تمام نمادهای انسان‌دوستی و عدالت را پایمال می‌کند در شرایطی که انسان‌های بی‌گناه و زخمی توسط کادر درمانی در بدترین شرایط در آن محل پناه گرفته و زیر درمان بودند.

در این بیانیه تاکید شد: همانگونه که وجدان‌های بیدار جامعه جهانی و شورای بین المللی کلیسای مسیحی فجایع غزه را محکوم کردند از تمام مجامع بین‌المللی و سازمان حقوق بشر تقاضا داریم این اعمال را محکوم و گام‌های مؤثر در جهت محکومیت و مجازات عاملین آن اعمال شود.