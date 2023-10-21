امیدواریم بودجه دارویاری به طور کامل اختصاص یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز رحیمی، در همایش معاونین توسعه دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، با بیان اینکه توانمندی‌های حوزه سلامت برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باعث افتخار و در دنیا بی نظیر است، با اشاره به اتفاقات تلخ غزه و محکومیت این اتفاقات، افزود: باید علاوه بر بودن در کنار مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین، در جهت کمک به آنها در قالب محموله‌های بشردوستانه، دارویی، تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی کار کنیم که اقداماتی در این زمینه انجام شده است.

وی با تاکید بر لزوم کار و تلاش شبانه روزی برای خدمت به مردم و حفظ و ارتقای سلامت جامعه، تاکید کرد: برای تحقق برنامه‌ها و اولویت‌های سلامت، نیازمند پیگیری‌های ویژه، تخصیص و مدیریت منابع هستیم.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در دولت مردمی پس از ۱۵ سال معطلی، یادآور شد: مشکلات دیگر جامعه پرستاری نیز در حال پیگیری است و امیدواریم همه دستگاه‌های ذی ربط در این زمینه با وزارت بهداشت همکاری لازم را داشته باشند تا دغدغه این قشر زحمتکش کاهش یابد.

رحیمی به وضعیت منابع مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی اشاره و خاطرنشان کرد: معاونین توسعه دانشگاه‌ها باید تلاش کنند بودجه مورد نیاز اجرای برنامه‌های سلامت در استان‌ها، تأمین و مدیریت شود تا خللی در اجرای این برنامه‌ها و همچنین سلامت مردم، ایجاد نشود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با بیان اینکه ٩٣ درصد از مردم تحت پوشش بیمه خدمات سلامت قرار دارند، گفت: تورم در حوزه بهداشت و درمان در مقایسه با تورم کشور، پایین‌تر است. تلاش ما با اجرای برنامه‌های مختلف، کاهش پرداختی از جیب مردم بر اساس فرمایشات رهبری است که فرمودند بیمار نباید به جز رنج بیماری، رنج دیگری داشته باشد.

وی، تحقق سیاست‌های جمعیتی و همچنین اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت بهداشت در دولت مردمی دانست و گفت: خوشبختانه از نخستین روزهای تصویب این قانون، قرارگاه جوانی جمعیت در وزارت بهداشت تشکیل شده و مصوبات بسیار خوبی هم داشته است که انتظار داریم این مصوبات به طور کامل در دانشگاه‌ها، اجرایی شوند.