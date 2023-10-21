به گزارش خبرگزاری مهر، روحالله متفکرآزاد، عضو هیأت رئیسه و نماینده تبریز و اسکو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تبریز به عنوان قطب فرهنگی، تاریخی، صنایعدستی و گردشگری شناخته میشود، اظهار کرد: از قدیم الایام آذربایجان در این زمینه دارای موقعیت ویژهای بوده است و در صورت وجود حمایتهای لازم نتایج خوبی هم شاهد خواهیم بود.
او با بیان اینکه باید زمینهای مناسب برای نمایش و رونق انواع گردشگری از جمله توریستی، سلامت و طبیعت محور در کل کشور ایجاد شود، افزود: تمرکز بر مزیتهای نسبی هر منطقه میتواند به رشد گردشگری کشور کمک بیشتری کند. در مجلس نیز و در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه سعی میشود تا به بخشهایی نظیر گردشگری و صنایعدستی توجه بیشتری شود.
متفکرآزاد با اشاره به اینکه حمایتهای مجلس و دولت میتواند به رشد و حمایت صنایع دستی کمک کند و باعث دلگرمی فعالان این حوزه شود، ادامه داد: اکوسیستم کشور به گونهای است که از نظر محصولات صنایعدستی هر گوشهای از ایران دارای محصولی به نام و مختص به خودش است.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه تلاشهای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در رونق بیش از پیش این حوزهها قابل تقدیر است، از برگزاری نمایشگاههای گردشگری تا رویدادهای جهانی و ثبت جهانی روستاهای ایرانی همگی سیاستها و اقداماتی است که درنهایت میتواند خروجی بهتری را برای مجموعه اقتصادی کشور در کنار صدها دیگر فواید آن رقم بزند.
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