  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۱۸

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی:

تمرکز بر مزیت‌های نسبی هر منطقه به رشد گردشگری کشور کمک می‌کند

تمرکز بر مزیت‌های نسبی هر منطقه به رشد گردشگری کشور کمک می‌کند

تبریز-عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: تمرکز بر مزیت‌های نسبی هر منطقه می‌تواند به رشد گردشگری کشور کمک بیشتری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله متفکرآزاد، عضو هیأت رئیسه و نماینده تبریز و اسکو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تبریز به عنوان قطب فرهنگی، تاریخی، صنایع‌دستی و گردشگری شناخته می‌شود، اظهار کرد: از قدیم الایام آذربایجان در این زمینه دارای موقعیت ویژه‌ای بوده است و در صورت وجود حمایت‌های لازم نتایج خوبی هم شاهد خواهیم بود.

او با بیان این‌که باید زمینه‌ای مناسب برای نمایش و رونق انواع گردشگری از جمله توریستی، سلامت و طبیعت محور در کل کشور ایجاد شود، افزود: تمرکز بر مزیت‌های نسبی هر منطقه می‌تواند به رشد گردشگری کشور کمک بیشتری کند. در مجلس نیز و در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه سعی می‌شود تا به بخش‌هایی نظیر گردشگری و صنایع‌دستی توجه بیشتری شود.

متفکرآزاد با اشاره به اینکه حمایت‌های مجلس و دولت می‌تواند به رشد و حمایت صنایع دستی کمک کند و باعث دلگرمی فعالان این حوزه شود، ادامه داد: اکوسیستم کشور به گونه‌ای است که از نظر محصولات صنایع‌دستی هر گوشه‌ای از ایران دارای محصولی به نام و مختص به خودش است.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه تلاش‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در رونق بیش از پیش این حوزه‌ها قابل تقدیر است، از برگزاری نمایشگاه‌های گردشگری تا رویدادهای جهانی و ثبت جهانی روستاهای ایرانی همگی سیاست‌ها و اقداماتی است که درنهایت می‌تواند خروجی بهتری را برای مجموعه اقتصادی کشور در کنار صدها دیگر فواید آن رقم بزند.

کد مطلب 5917598

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه