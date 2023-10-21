بحث اقتصاد آب باید مورد توجه ویژه قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم امینی ظهر شنبه طی سفر یک روزه به شهرستان مشهد و حضور در جلسه بررسی مسائل تأمین آب شرب اظهار کرد: مقوله اقتصاد آب تا حدودی مورد غفلت واقع شده و با توجه به اهمیتی که دارد باید نسبت به آن توجه ویژه صورت پذیرد.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور افزود: این هماهنگی و تعامل توسط شرکت‌های آبفای مشهد، استان خراسان رضوی و شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی به خوبی انجام شده که نتیجه آن افزایش بازدهی و اجرای پروژه‌ها و اقدامات مؤثر بوده است.

وی مطالبه گری مدیران صنعت آب و فاضلاب را در جهت اخذ اعتبارات لازم بسیار ضروری دانست و افزود: اعتبارات مورد نیاز باید از سوی مدیران به صورت جامع و به موقع اعلام شود چراکه صنعت آب و فاضلاب به دلیل نیاز به تلاش شبانه روزی و ارتباط مستقیم با مردم، دارای حساسیت‌های اجتماعی و مدیریتی بوده که در این زمینه باید برنامه ریزی ها به موقع و در زمان مناسب انجام شود.

امینی در خصوص نیروی انسانی شرکت‌های آب و فاضلاب خاطرنشان کرد: خوشبختانه ما ظرفیت بسیار خوبی در حوزه نیروی انسانی داریم که سرمایه اصلی هر سازمان به شمار می‌رود لذا باید تلاش کنیم تا با سیاست گذاری‌های دقیق در این خصوص، این میراث مهم را به درستی به نسل بعد منتقل کنیم.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تصریح کرد: در بحث ماشین آلات و تجهیزات سنگین نیز در حال برنامه ریزی و اجرای اقداماتی هستیم و امیدواریم فتح بابی صورت بگیرد که در زمینه لجستیکی بتوانیم تا اندازه‌ای دغدغه‌های موجود را برطرف کنیم.

وی دلیل حضور خود در مشهد را بروز تنش آبی و ناترازی در حوزه آب این منطقه عنوان کرد و گفت: خوشبختانه تاکنون اقدامات بسیار خوبی در مشهد و استان خراسان رضوی جهت گذر از وضعیت تنش آبی صورت پذیرفته است؛ همچنین شرکت آب و فاضلاب مشهد همواره به عنوان شرکتی پیش رو در استفاده از فناوری‌ها و امکانات روز دنیا، حرکتی رو به جلو داشته که با تغییر تیم‌های مدیریت مختلف نیز به پیشرفت و رشد خود ادامه داده است.

امینی همچنین اضافه کرد: استقرار نظام مدیریت دانش در آبفای مشهد نیز عامل بسیار مهمی است که در جهت اعتلای سازمان نقش بسزایی دارد.

گفتنی است؛ در این جلسه، وضعیت تأمین آب شهرستان مشهد و استان خراسان رضوی توسط مدیران عامل شرکت آبفای مشهد و آبفای استان خراسان رضوی و نیز مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی ارائه شد.