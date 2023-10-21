  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۴۳

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه خبر داد؛

روند رسیدگی به بافت فرسوده سرعت مناسبی ندارد

روند رسیدگی به بافت فرسوده سرعت مناسبی ندارد

کرمانشاه- مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه روند رسیدگی به بافت فرسوده سرعت مناسبی ندارد، گفت: ساماندهی نقاط بحران کرمانشاه در دستور کار قرار دارد.

افشین یگانه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تاکید به آخرین مرحله نظارت و ارزیابی نقاط بحران زا غرب کشور جمع بندی آن در جلسه هم اندیشی کمیت و کیفیت عملکرد و تجهیزات تمامی دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: تیم نظارت و ارزیابی مدیریت بحران غرب کشور متشکل از سه استان کرمانشاه، همدان و کردستان بوده که بازدیدها از استان کردستان شروع شد، تیم‌های کرمانشاه، همدان و کردستان در ابتدا از استان کردستان و استان همدان و در نهایت از استان کرمانشاه بازدید و ارزیابی انجام شد.

وی افزود: در پی روش به کار گرفته شده در مدیریت بحران غرب کشور بسیار هوشمندانه نقاط قوت و ضعف به خوبی در حوزه مدیریت بحران با نگاهی کارشناسانه از تمامی موارد طرح ارزیابی و بررسی در استان کرمانشاه با حضور همگی ارکان اجرایی استان کرمانشاه انجام گرفت.

مدیرکل بحران استانداری کرمانشاه به اقدامات پیشگیرانه اشاره کرد و افزود: طی چند ماه گذشته با برگزاری جلسات متعدد با حضور دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد پیشگیری از بحران استان اقدامات لازم در حوزه لایروبی رودخانه، میزان حجم سدها، بررسی سازه‌ها و تقاطع‌های فاقد گذر آب انجام شده است.

یگانه در ادامه به معضلات امداد رسانی در بافت فرسوده تاکید و خاطرنشان کرد: روند رسیدگی به بافت فرسوده سرعت مناسبی ندارد و شهر کرمانشاه با داشتن ۳۱ درصد بافت فرسوده قرار است با طرح تفصیلی تجمیع زمین‌های مقیاس کوچک به مقیاس بزرگ با حفظ منافع مالکان تبدیل شود.

کد مطلب 5917613

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها