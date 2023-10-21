افشین یگانه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تاکید به آخرین مرحله نظارت و ارزیابی نقاط بحران زا غرب کشور جمع بندی آن در جلسه هم اندیشی کمیت و کیفیت عملکرد و تجهیزات تمامی دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: تیم نظارت و ارزیابی مدیریت بحران غرب کشور متشکل از سه استان کرمانشاه، همدان و کردستان بوده که بازدیدها از استان کردستان شروع شد، تیم‌های کرمانشاه، همدان و کردستان در ابتدا از استان کردستان و استان همدان و در نهایت از استان کرمانشاه بازدید و ارزیابی انجام شد.

وی افزود: در پی روش به کار گرفته شده در مدیریت بحران غرب کشور بسیار هوشمندانه نقاط قوت و ضعف به خوبی در حوزه مدیریت بحران با نگاهی کارشناسانه از تمامی موارد طرح ارزیابی و بررسی در استان کرمانشاه با حضور همگی ارکان اجرایی استان کرمانشاه انجام گرفت.

مدیرکل بحران استانداری کرمانشاه به اقدامات پیشگیرانه اشاره کرد و افزود: طی چند ماه گذشته با برگزاری جلسات متعدد با حضور دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد پیشگیری از بحران استان اقدامات لازم در حوزه لایروبی رودخانه، میزان حجم سدها، بررسی سازه‌ها و تقاطع‌های فاقد گذر آب انجام شده است.

یگانه در ادامه به معضلات امداد رسانی در بافت فرسوده تاکید و خاطرنشان کرد: روند رسیدگی به بافت فرسوده سرعت مناسبی ندارد و شهر کرمانشاه با داشتن ۳۱ درصد بافت فرسوده قرار است با طرح تفصیلی تجمیع زمین‌های مقیاس کوچک به مقیاس بزرگ با حفظ منافع مالکان تبدیل شود.