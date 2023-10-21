گردشگری به جایگاه حقیقی خود در کرمان نرسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی طبیب‌زاده صبح شنبه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت: تا زمانی که شناخت کامل از ظرفیت‌های کرمان صورت نگیرد، کرمان به عنوان مقصد گردشگری جدی مطرح نخواهد بود.

وی افزود: عدم شناخت از استان در سطح استانی، ملی و بین‌المللی، بزرگترین ضعف گردشگری کرمان است.

طبیب‌زاده ادامه داد: فرصت تاریخی برای کشور و استعدادهای درخشان ایران فراهم شده که با استفاده از تکنولوژی‌های جدید، عقب ماندگی‌ها را جبران کنیم‌.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان از رونق گردشگری تجربه و ماجراجویی در دنیا در سال‌های اخیر نام برد و گفت: کرمان مملو از جاذبه‌های این نوع گردشگری است که می‌تواند جمع کثیری را به خود جلب کند.