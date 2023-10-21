به گزارش خبرنگار مهر، علی زندی‌فر ظهر شنبه در حاشیه بازدید از پروژه‌های راهداری استان البرز اظهار کرد: در استان البرز ۹۹۰ کیلومتر راه روستایی وجود دارد که ۸۹۵ کیلومتر آن آسفالته است.

وی با اشاره به اینکه طول راه‌های اصلی، شریانی، بزرگراهی و آزادراهی استان در مجموع ۴۱۰ کیلومتر است، گفت: طول راه‌های روستایی البرز تقریباً دو برابر این رقم است.

این مسئول بیان کرد: از ۲۶۲ روستای بالای ۲۰ خانوار استان، ۲۴۸ روستا دارای راه آسفالته است و در حال حاضر ۹۸ درصد از جمعیت روستایی البرز از نعمت آسفالت بهره‌مند شدند.

زندی‌فر در ادامه با اشاره به اجرای پروژه راه‌های روستایی در استان گفت: از ابتدای سال گذشته تاکنون ۱۱۵ کیلومتر از راه‌های روستایی استان احداث، بهسازی و روکش آسفالت شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز با بیان اینکه برای این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان اجرا شده‌اند، افزود: با اجرای این پروژه‌ها ۱۲ کیلومتر از راه‌های روستایی شهرستان کرج، هفت کیلومتر از راه‌های روستایی شهرستان چهارباغ، ۳۳.۵ کیلومتر از راه‌های روستایی شهرستان ساوجبلاغ، پنج کیلومتر راه روستایی در اشتهارد، ۲۱ کیلومتر از راه‌های روستایی نظرآباد و ۳۶.۵ کیلومتر از راه‌های روستایی شهرستان طالقان احداث، بهسازی یا روکش آسفالت شده‌است.

وی در پایان با تاکید بر اهمیت راه‌های روستایی به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت‌های توسعه هر استان، گفت: احداث و آسفالت راه‌های روستایی و به تبع آن امکان و سهولت خدمات رسانی سایر ارگان‌ها باعث می‌شود اقتصاد روستاییان رونق گیرد و مهمتر اینکه از مهاجرت این قشر زحمتکش به شهرها جلوگیری می‌کند.