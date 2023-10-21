سفیر ایران در تاجیکستان دفتر یادبود شهدای غزه را امضا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «علیرضا حقیقیان» سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان ضمن حضور در سفارت فلسطین در این کشور، دفتر یادبود شهدای جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه را امضا کرد.

حقیقیان سفیر کشورمان در پیام خود نوشت: جنایات جنگی رژیم صهیونیستی با حمایت کشورهای غربی در غزه و سایر سرزمین‌های اشغالی فلسطین، به‌ویژه حمله هولناک و جنون‌آمیز به بیمارستان «المعمدانی» که تاکنون منجر به شهادت صدها تن از مردم مظلوم فلسطین، به‌خصوص زنان و کودکان شده است، بار دیگر نشان داد که این رژیم کودک‌کش هیچ حد و مرزی در اعمال سیاست‌های نژادپرستانه خود نمی‌شناسد.

سفیر ایران اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن این جنایات، بر استمرار حمایت خود از مردم و گروه‌های مقاومت فلسطین تاکید کرد و مراتب همدردی عمیق خود را با ملت عزیز فلسطین اعلام می‌دارد.