به گزارش خبرنگار مهر، مصاف تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و مس رفسنجان ساعت ۱۸ امروز در ورزشگاه فولادشهر اصفهان آغاز شد.

ربیعی که در این مسابقه برابر تیم سابق خودش صف‌آرایی کرده با امیرحسین رنگرز جدی، سید محمد قریشی، محمد جواد محمدی، سجاد آشوری، دانیال ای ری، پوریا آریا کیا، حبیب فرعباسی، علی مصلح، مهراد رضایی، سبحان خاقانی و فردین یوسفی وارد بازی شد.

در آن سوی میدان ساکت الهامی که برای فرار از اخراج باید در این مسابقه نتیجه بگیرد با داوود نوشی صوفیانی، محمد نژاد مهدی، محمد خدابنده لو، میثم تیموری، حسن جعفری، فرشید باقری، محسن آذرباد، لوسیانو پری را، محمد مهدی محبی، علی عندنان کاظم و جلال علی محمدی پا به این مسابقه گذاشته است.

الهامی در این مسابقه حساس تصمیم گرفته لک را از ترکیب بیرون بگذارد و داوود نوشی صوفیانی به بازی آمده است.

الهامی تاکنون به ذوب‌آهن نباخته و در هر ۴ بازی قبلی که برابر این تیم داشته پیروز شده است؛ در جدال‌های پیشین این دو مربی سه بار الهامی و سه بار رببعی برنده میدان شدند.

این دیدار از ساعت ۱۸ با سوت رضا عادل آغاز شد.

مس رفسنجان بازی را بهتر از ذوب آهن آغاز کرد. در دقیقه ۹ شوت محمد خدابنده لو را حبیب فرعباسی به کرنر فرستاد.

ذوب‌آهن اصفهان صفر مس رفسنجان یک

فرشید باقری در دقیقه ۱۰ بازی، روی یک ارسال از کناره با ضربه سر توپ را وارد دروازه ذوب‌آهن کرد.

پس از این گل ذوب‌آهن جلو کشید؛ در دقیقه ۱۲ بازی شوت سبحان خاقانی از کنار دروازه بیرون رفت.

در دقیقه ۱۴ بازی، اولین کارت زرد بازی به علی عدنان، بازیکن عراقی تیم مس رسید؛ او با شیطنت توپ را هنگام به اوت رفتن دور کرد تا از ضدحمله ذوب‌آهن جلوگیری کند.

دفاع تیم مس به خوبی با پرسی که ایجاد کرده است از حملات ذوب‌آهن جلوگیری کرده است.

در دقیقه ۱۸ بازی، داور تذکر جدی به کادر فنی ذوب‌آهن داد و یک کارت زرد به مربی این تیم نشان داد.

مس در دقیقه ۲۰ بازی، روی یک ضد حمله فرصت داشت تا دروازه ذوب‌آهن را باز کند اما دفاع سبزپوشان به خوبی از این فرصت جلوگیری کرد.

در دقیقه ۲۶، شوت مهرداد رضایی با انگیزه با واکنش دروازه بان مس به کرنر رفت.

در دقیقه ۲۸، علی عدنان یک شوت فوق العاده از پشت محوطه جریمه زد که با واکنش فرعباسی توپ به کرنر رفت.

در دقیقه ۳۲ بازی، محبی با یک چرخش در محوطه جریمه، یک شوت دیدنی زد که ذوبی ها در این صحنه خوش شانس بودند و توپ به تیرک دروازه برخورد کرد.



مدافعان مس به خوبی در هر صحنه‌ای که ذوبی ها صاحب توپ می‌شوند، آرایش دفاعی مناسب می‌گیرند و عملاً حملات گاندوها کاری به پیش نمی‌برند.

کنترل توپ و بازی در نیمه نخست در اختیار مسی‌ها بود و این تیم توانست با تک گل باقری برنده نیمه نخست بازی باشد.

ربیعی که نمی‌خواهد در این مسابقه برابر تیم سابقش و ساکت الهامی بازنده باشد، توصیه‌های لازم را به بازیکانش منتقل کرده است. گاندوها نیمه دوم را بهتر و هجومی تر از مس آغاز کردند.

سجاد آشوری در دقیقه ۵۰، توپی را از کناره راست ارسال کرد که توپ در نقطه پنالتی به مصلح رسید؛ ضربه سر شایان مصلح با برخورد به مدافع مس به کرنر رفت.

شاگردان ربیعی روی پرتاب‌های بلند برنامه ریزی ویژه ای کردند که در آن سو مس به خوبی تاکنون توانسته این برنامه‌ها را خنثی کند.

علی عدنان که عملکرد خوبی در نیمه اول داشت و در دقایق ابتدایی نیز کارت زرد گرفته بود، در صحنه‌های مختلفی در نیمه دوم با بازیکنان ذوب‌آهن درگیر شد؛ الهامی ترجیح داد در دقیقه ۵۷ او را تعویض کند تا این بازیکن اخراج نشود و روند بازی مس را تغییر دهد.

ذوب‌آهن اصفهان یک - مس رفسنجان یک

در دقیقه ۶۲ بازی، در غفلت مدافعان تیم مس محمد جواد محمدی صاحب یک موقعیت شد که او توانست گل تساوی ذوب‌آهن را به ثمر برساند. در صحنه گل تیم ذوب‌آهن، نبود علی عدنان در خط دفاعی تیم مس به خوبی احساس شد.

کمال کامیابی نیا و سید پویا مختاری در دقیقه ۶۴ بازی به مسابقه آمدند تا خط هافبک ذوب‌آهن در این دقایق تقویت شود.

سرعت بازی پس از گل تساوی ذوب‌آهن بیشتر شده و بازیکنان مس از جمله لوسیانو پری را در این دقایق خسته‌تر هستند.

در دقیقه ۶۷ بازی شوت آذرباد، بازیکن تیم مس با اختلاف از بالای دروازه فرعباسی بیرون رفت.

منتظر محمد در دقیقه ۷۰ بازی برای تیم مس به میدان آمد. مس از این دقایق فشار خود روی دروازه ذوب‌آهن را بیشتر کرده است.

مسی‌ها در نیمه دوم همه کرنرهای خود را کوتاه آغاز کردند به گونه‌ای که بنظر می‌رسد الهامی روی این موضوع برنامه خاصی دارد اما تاکنون این موضوع نتیجه خاصی برای این تیم نداشته است.

فرشاد محمدی مهر از دقیقه ۸۰ از بازی خارج شد تا بازیکن سابق تیم مس، امید لطیفی برابر این تیم، در ترکیب ذوب‌آهن بازی کند.

ذوب‌آهن اصفهان یک - مس رفسنجان ۲

در دقیقه ۸۴ بازی، روی فرار محبی، منتظر محمد صاحب توپ شد، که او با یک شوت سرکش دروازه ذوب‌آهن را باز کرد تا تعویض طلایی الهامی برای این مسابقه باشد.

ذوب‌آهن که نیمه دوم بهتر کار کرده بود نتوانست از فرصت‌های خود در دقایق پایانی استفاده کند و این دیدار در نهایت با نتیجه دو بر یک به نفع مس رفسنجان به اتمام رسید.