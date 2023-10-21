به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی ولی پوری با اشاره به اینکه در ۲ مرکزحوزه انتخابیه استان البرز ۳۸ نفر از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در پایان روز دوم تا ساعت ۱۸ روزجمعه مورخه ۱۴۰۲/۷/۲۸، ثبت‌نام خود را قطعی کردند گفت: از این تعداد ۳۴ نفر در مرکز حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشتهارد و ۴ نفر در مرکز حوزه انتخابیه ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ ثبت نام نهایی نموده اند.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به اینکه مدت ثبت‌نام قابل تمدید نیست و داوطلبان باید با توجه به اطلاعیه‌های ستاد انتخابات در مهلت قانونی نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند، ادامه داد: ضروری است تا داوطلبان تا ساعت ۱۸ روز ٣ آبان ۱۴۰۲ ثبت نام خود را قطعی نمایند.