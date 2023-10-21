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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۵۱

رییس ستاد انتخابات البرز خبر داد؛

ثبت‌نام قطعی ۳۸ نفر از داوطلبان نمایندگی مجلس در البرز

ثبت‌نام قطعی ۳۸ نفر از داوطلبان نمایندگی مجلس در البرز

کرج- رییس ستاد انتخابات استان البرز از ثبت‌نام قطعی ۳۸ نفر از داوطلبان نمایندگی مجلس در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی ولی پوری با اشاره به اینکه در ۲ مرکزحوزه انتخابیه استان البرز ۳۸ نفر از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در پایان روز دوم تا ساعت ۱۸ روزجمعه مورخه ۱۴۰۲/۷/۲۸، ثبت‌نام خود را قطعی کردند گفت: از این تعداد ۳۴ نفر در مرکز حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشتهارد و ۴ نفر در مرکز حوزه انتخابیه ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ ثبت نام نهایی نموده اند.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به اینکه مدت ثبت‌نام قابل تمدید نیست و داوطلبان باید با توجه به اطلاعیه‌های ستاد انتخابات در مهلت قانونی نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند، ادامه داد: ضروری است تا داوطلبان تا ساعت ۱۸ روز ٣ آبان ۱۴۰۲ ثبت نام خود را قطعی نمایند.

کد مطلب 5917644

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