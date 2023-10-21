به گزارش خبرنگار مهر، هادی سقاحسینی ظهر شنبه در نخستین نشست دستیاران مردمی‌سازی دولت در استان اردبیل اظهار کرد: دولت مردمی فقط در میان مردم رفتن نیست بلکه جلب مشارکت مردمی در همه زمینه‌ها و افزایش میزان رضایت آنها از فعالیت‌های دولت نیز لازم است تا نقش مردم برای حضور در میدان برجسته شود.

وی تصریح کرد: امروز یکی از وظایف مهم دستیاران مردمی‌سازی، تعریف و گفتمان‌سازی صحیح در قالب جهاد تبیین از واژه حلقه‌های میانی در بین مردم است که باید حضور نخبگان، تشکل‌ها و افراد تأثیرگذار بیش از پیش باشد تا مسائل و مشکلات احصا شده و در راستای حل مشکلات از ظرفیت‌ها بهره‌مند شده و نتیجه به دست آید.

راهبر مردمی‌سازی دولت در شمال‌غرب کشور گفت: در مردمی‌سازی، دولت باید از تصدی‌گری خارج شده و امر نظارتی خود را تشدید کند چرا که حضور نخبگان و مردم در تمام حوزه‌ها در قالب تعاونی‌ها، نقش مؤثرتری را ایجاد می‌کند.

سقاحسینی افزود: دستیاران مردمی فرمانداران در واقع باید موانع پیش روی حلقه‌های میانی و فعالان بخش خصوصی را با تمرکز و برنامه‌ریزی، راهکاریابی کرده و برای حل موضوع پیگیری کنند.

پیدا کردن راهکار برای به میدان آوردن مردم، از وظایف دستیاران مردمی‌سازی دولت است

دستیار استاندار اردبیل در امر مردمی‌سازی دولت نیز در این نشست خاطرنشان کرد: دستیاران مردمی‌سازی، حلقه وصل دولت و مردم هستند و برای تحقق این امر باید در همه لحظه‌ها کنار مردم باشیم تا بتوانیم از ظرفیت‌های حلقه‌های میانی و همچنین ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در پیشرفت کشور و استان اردبیل استفاده کنیم.

افشین سلمانی فتحی با تأکید بر تقویت حلقه‌های میانی بیان کرد: پیدا کردن راهکارهای عملی برای به میدان آوردن مردم در امر تصمیم‌سازی، اجرا و نظارت از وظایف دستیاران مردمی‌سازی دولت به حساب می‌آید که در این زمینه باید تلاش مضاعفی داشته باشیم.