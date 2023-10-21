به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «صلیب سلمان» نوشته حسین قربان‌زاده خیاوی فردا یکشنبه ۳۰ مهرماه توسط انتشارات سوره مهر در حوزه هنری رونمایی می‌شود.

این نشست با حضور حسین قربان‌زاده نویسنده کتاب، علی‌الله سلیمی و تیمور آقامحمدی از کارشناسان حوزه کتاب برگزار می‌شود.

«صلیب سلمان» درباره زندگی نوجوانی به نام سلمان است که از پدری آلمانی و مادری اهل جنوب ایران که تمام خانواده‌اش را در جنگ از دست داده به دنیا آمده است. سلمان سال‌ها در کنار اویس یکی از فرماندهان بزرگ جنگ که جانباز هم هست در روستایی نزدیک به قله سبلان باغداری می‌کند. اویس شیفته پیامبر است. با مرگ پدر و مادر، سلمان ناگزیر به آلمان می‌رود تا با عمویش زندگی کند. در آلمان دو گروه با گرایش افکار داعشی و طرفداران آن جلا مرکل از مدافعان کاریکاتوریست دانمارکی هتاک به پیامبر اسلام با یکدیگر درگیری دارند. سلمان بین این دو گروه قرار می‌گیرد و تلاش می‌کند پیامبری که اویس برایش معرفی کرده به همه معرفی کند.

آئین رونمایی این کتاب فردا یکشنبه ۳۰ مهر از ساعت ۱۰:۳۰ در سالن سلمان هراتی حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.