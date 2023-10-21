ایلام یکی از سالم ترین استان های کشور در بحث جرایم است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال سلمانی ظهر شنبه در دیدار با مدیرکل اداره زندان‌های استان ایلام در این باره گفت: خوشبختانه امنیت خوبی در ایلام حاکم است و از لحاظ ارتکاب جرم، ایلام یکی از سالم‌ترین استان‌ها در کشور است.

وی با اشاره به وجود جو قومی و قبیله‌ای در استان اضافه کرد: ریش سفیدان و معتمدان جایگاه اجتماعی بالایی دارند و این مقبولیت باعث می‌شود که برخی از اختلافات منجر به سازش شوند.

این مسئول انتظامی با تاکید بر نقش پلیس و سازمان زندان‌ها در برقراری امنیت و آرامش در جامعه، گفت: زندان‌ها مکانی برای اصلاح مجرمان جامعه هستند و طبیعتاً نقشی ارزنده در سالم سازی جامعه ایفا می‌کنند.

سردار سلمانی در ادامه با اشاره به لزوم راه اندازی زندان در شهرستان دهلران گفت: نیاز است که شهرستان دهلران به دلیل دوری از مرکز استان و رفت و آمد خانواده‌های زندانیان به استان، رایزنی‌های لازم جهت اختصاص زندان در آن شهرستان صورت گیرد.

فرمانده انتظامی استان ایلام از اعلام آمادگی پلیس استان جهت همکاری با سازمان زندان‌ها خبر داد و تصریح کرد: ماموریت‌های این دو سازمان همسو با یکدیگر و در راستای ایجاد رفاه و آسایش برای شهروندان و سالم سازی جامعه از حیث جرم و مجرم است.

گفتنی است: سردار جمال سلمانی فرمانده انتظامی استان به همراه حجت الاسلام مهدی تیموری رییس عقیدتی سیاسی انتظامی و سرهنگ حسین نجفی جانشین فرمانده انتظامی استان با حضور در اداره کل زندان‌های استان با اسکندری دیدار و انتصاب وی را به سمت مدیرکل زندان‌های استان تبریک گفتند.