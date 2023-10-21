نامگذاری رسمی کوچه شهدای بانک ملت با حضور رییس شورای شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملت، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در آئین نامگذاری این کوچه با گرامیداشت یاد شهدا به ویژه شهدای بانک ملت از اهتمام ویژه مدیران این بانک برای پیگیری نامگذاری این کوچه به نام شهدا سپاسگزاری کرد و گفت: تجلیل از شهدا و خانواده‌های معظم آنان، یک وظیفه ملی است زیرا اگر شهدا در جبهه‌های دفاع مقدس جانفشانی نمی‌کردند شاهد امنیت و آرامش کنونی در کشور نبودیم.

وی با بیان این نکته که حرکت‌های انقلابی آغاز شده در اقصی نقاط دنیا برگرفته از روحیه جهاد و شهادت طلبی شهدا در طول دفاع مقدس است، ادامه داد: شهدا، طلایه دار همه آزادگان جهان هستند و باید این راه را همیشه زنده نگه داریم.

مسعود نصر اصفهانی، رئیس هیات مدیره بانک ملت هم در این مراسم از تقدیم ۵۵ شهید و میزبانی از ۹.۶۴۸ ایثارگر و حدود ۱۷۰۰ جانباز در این بانک خبر داد و اعلام کرد که این بانک در راستای تکریم خانواده شهدا و ایثارگران و جانبازان اقدامات متعددی را انجام داده است.پ

وی در عین حال از شورای شهر و شهرداری منطقه ۱۲ تهران بابت موافقت با نامگذاری کوچه شهدای بانک ملت قدردانی کرد و افزود: امنیت و آرامش موجود در کشور مرهون جانفشانی شهدا است که با نثار خون خود، نهال انقلاب را آبیاری کردند.

در این مراسم با حضور مسؤولان شورای شهر، شهرداری و بانک ملت، از تعدادی از خانواده‌های شهدای بانک ملت تجلیل شد.

بر اساس این گزارش، کوچه شهدای بانک ملت در خیابان سعدی جنوبی پایین‌تر از چهارراه استقلال (مخبرالدوله) واقع شده است.