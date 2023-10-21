به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، یکی از ایده‌های جذاب برای به کارگیری در محیط‌های اداری و کاری، استفاده از پارتیشن‌های شیشه‌ای است. با این کار شما می‌توانید محیط اداری خود را برای استفاده بهینه‌تر تفکیک کنید. پارتیشن‌های شیشه‌ای یکی از مناسب‌ترین گزینه‌ها برای اداره‌ها و شرکت‌ها هستند.

البته اجرای پارتیشن‌های اداری باید توسط بهترین مجری پارتیشن اداری انجام شود تا نتیجه ایده‌آل به وقوع بپیوندد؛ پس برای داشتن محیطی آرام و دلباز، بهتر است هر چه سریع‌تر نسبت به پیدا کردن یک مجری پارتیشن شیشه‌ای خوب اقدام نمائید. با توجه به اهمیت این موضوع در این مطلب قصد داریم به بهترین مجری پارتیشن شیشه‌ای بپردازیم.

اجرای پارتیشن اداری از نوع شیشه‌ای

به نظرتان چه نوع پارتیشنی برای قرارگیری در محیط‌های اداری مناسب‌تر است؟ یکی از انواع پرطرفدار پارتیشن‌های اداری از نوع شیشه‌ای است. شما می‌توانید این ابزار جدا کننده را به صورت تک جداره و دوجداره از بهترین مجری پارتیشن شیشه‌ای تهیه کنید. در واقع اگر می‌خواهید یک فضای خصوصی در محیط اداری برای برخی از کارمندان ایجاد کنید، تهیه پارتیشن بهترین گزینه محسوب می‌شود. استفاده از این جدا کننده‌ها که امروزه به طور گسترده‌ای شاهد آنها هستیم، فضای اداری را به یک محیط قابل تحمل‌تر تبدیل خواهد کرد. یکی از نکات قابل توجه در رابطه با پارتیشن، خرید آن‌ها از یک جای معتبر است. به خاطر همین است که ما روی انتخاب یک مجری پارتیشن اداری خوب تاکید داریم.

همواره برای استفاده در محیط‌های اداری، پارتیشن‌های دوجداره پیشنهاد می‌شوند. این نوع جدا کننده‌ها مهارت خوبی در جلوگیری از انتقال صدا و حرارت دارند؛ برای همین کارمندان به خوبی می‌توانند با ایجاد یک محیط نیمه خصوصی با آرامش و بدون حواس پرتی به انجام کارها و پروژه‌های خود بپردازند.

انواع پارتیشن‌های شیشه‌ای

مجری پارتیشن شیشه‌ای انواع مختلفی از این وسایل تفکیک کننده را به فروش می‌رساند. پارتیشن‌های شیشه‌ای متداول در محیط‌های اداری از سکوریت ساخته می‌شوند. سکوریت‌ها به راحتی در برابر ضربه نمی‌شکنند و به بیانی از مقاومت خوبی برخوردار هستند. در ادامه به تعدادی از انواع پارتیشن‌های شیشه‌ای مناسب قرارگیری در اداره‌ها اشاره خواهیم کرد:

پارتیشن شیشه‌ای فریم‌دار یا بدون فریم

پارتیشن فریم‌دار معمولاً دارای فریم در دور تا دور شیشه است. در انواع فریم لس یا بدون فریم، فریم را تنها در بخش‌هایی از سقف، محل اتصال پارتیشن به کف‌ها و دیوار می‌بینیم. عمدتاً انواع فریم لس به دلیل آنکه از شیشه‌های یک تکه ساخته شده‌اند، عایق بهتری نسبت به انواع فریم‌دار هستند و همین مسئله یک محیط بی سر و صدا را برای شما ایجاد می‌کند.

پارتیشن شیشه‌ای تک جداره یا دو جداره

پارتیشن شیشه‌ای به دو صورت تک جداره و دوجداره دیده می‌شوند. انواع تک جداره برای قرارگیری در مکان‌های شلوغ مناسب نیستند؛ زیرا سر و صدا به راحتی می‌تواند از شیشه‌های آن‌ها گذر کند. همچنین پارتیشن‌های شیشه‌ای تک جداره عایق حرارتی خوبی نیستند و گرما و سرما را به راحتی از خود عبور می‌دهند. انواع مرغوب‌تر پارتیشن‌های شیشه‌ای، نوع دوجداره است. پارتیشن‌های دوجداره همانطور که از نامشان پیداست، عایق خوب حرارتی و صدا هستند. با این حساب در محیط‌های پر سر و صدا می‌توانند بسیار کارآمد به حساب بیایند. به علاوه این نوع از جدا کننده‌ها به خوبی می‌توانند از اتلاف انرژی جلوگیری نمایند.

پارتیشن شیشه‌ای ثابت و متحرک

در نوع دیگری از طبقه‌بندی‌ها می‌توان پارتیشن‌های شیشه‌ای را به دو دسته پارتیشن ثابت و متحرک تقسیم‌بندی کرد. در واقع مجری پارتیشن اداری می‌تواند بنا به خواست شما، پارتیشن شیشه‌ای ثابت یا متحرک را به اجرا دربیاورد. پارتیشن‌های متحرک به راحتی جابجا می‌شوند. این قابلیت آنها از طریق ریل سقفی یا کفی صورت خواهد گرفت. پارتیشن‌های شیشه‌ای ثابت عمدتاً از شیشه سکوریت ۱۰ میلیمتری ساخته می‌شوند که می‌توان آنها را با فریم آلومینیوم یا استیل ترکیب کرد. شایان توجه است که انواع ثابت قابلیت جابجایی ندارند؛ بنابراین قیمت آنها ارزان‌تر از انواع قبلی است.

تهیه پارتیشن را به دست بهترین مجری پارتیشن اداری بسپارید

پارتیشن‌های شیشه‌ای گزینه خوبی برای جداسازی محیط‌های تجاری و اداری هستند. این پارتیشن‌ها همان گونه که اشاره کردیم، انواع مختلفی دارند. از انواع فریم دار و بدون فریم گرفته تا ثابت و متحرک. شما باید با توجه به کاربرد و انتظاراتی که از این لوازم جدا کننده دارید، نوع مورد نظرتان را انتخاب نمائید. قبل از اجرای پارتیشن شیشه‌ای لازم است محل دقیق قرارگیری پارتیشن را مشخص کنید تا مجری پارتیشن شیشه‌ای بتواند به طور دقیق‌تری این نصب را انجام دهد.

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