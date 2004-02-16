ليست نهايي ائتلاف فارغ التحصيلان اروپا ، آمريكا و اقيانوسيه اعلام شد

به گزارش خبر گزاري مهر، دراطلاعيه ائتلاف بزرگ فارغ التحصيلان اروپا ، آمريكا و اقيانوسيه كه نمابري از آن به خبرگزاري مهر ارسال شده آمده است،اين ائتلاف با مجموعه اي بيش از دو هزارعضو فارغ التحصيل خارج از كشور در مقطع دكترا پس از مراجعه به كشوربه منظور اداي دين و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران براي اولين بار درفاز سياسي حضورموثر خود را با معرفي كانديداهاي متعهد، دلسوز، كارآمد و متخصص در عرصه انتخابات اعلان نموده است. اين ائتلاف درسياست داخلي بر افزايش ظرفيت پاسخگويي دولت، در سياست خارجي بر تنش زدايي و همكاريهاي منطقه اي، در سياست اقتصادي بر شفاف سازي قوانين خصوصي سازي وافزايش ارزش پول ملي ودر سياست فرهنگي برتبادل فرهنگي و مقاوم سازي فرهنگ اسلامي تاكيد دارد. درهمين راستا ائتلاف بزرگ فارغ التحصيلان اروپا ، آمريكا و اقيانوسيه كانيدداهاي خود را براي انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل اعلام مي كند.

1- دكتر سيد حسين ميرمحمد صادقي

2-مهندس مهرداد فولادي نژاد

3- دكتر احمد بخشايش اردستاني

4 - مهندس ابوالفضل حسن بيگي

5- مهندس حسن مهدي زاده

6- مهندس شعبان علي برادران

7- ابراهيم انصاريان

8- دكتر محمد مهدي مظاهري

9- دكتر كريم زارع

10 -دكتر مجيد قاسمي

11- مهندس محمد هاشم رهبري

12- دكتر خليل علي محمد زاده

13- دكترالهام امين زاده

14- دكتر عبدالحسين روح الاميني

15- دكتر سعيد سيف

16- مهدي ناصري فدافن

17- خانم ام الفخرعلامه

18- دكتر محمد رضا عباسي فرد

19- محمدهادي اردبيلي

20- حسين شمسايي

21- دكتر اشرفي اصفهاني

22- دكتر كاظم نجفي علمي

23- دكتر زهرا پيشگاهي فر

24- دكتر جلال ساجدي سابق

25- مهندس محمدعلي رامين

26- دكتر علي شيرازي

27- ابوالفضل گلزاري

28- مهندس ابوالفضل قراخاني

29- دكتر فضل الله موسوي

30- خانم زهرا چيت ساز