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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۳۷

خزعلی در واکنش به بمباران بیمارستان‌های غزه:

چه نامی جز نسل‌کشی می‌توان بر شرایط غزه نهاد؟!

چه نامی جز نسل‌کشی می‌توان بر شرایط غزه نهاد؟!

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور با اشاره به بمباران مدارس و بیمارستان‌های غزه گفت: چه نامی جز نسل‌کشی می‌توان بر شرایط غزه نهاد؟!

به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه خزعلی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی مجازی ایکس (توییتر)، با زدن هشتگ «طوفان الاقصی» و «هولوکاست غزه»، ضمن انتشار ویدئویی از صحبت‌های یک خبرنگار درباره شرایط روحی کودکان غزه که در آن خبرنگار به نقل از یک مادر می‌گوید کودکش در پاسخ به «می‌خواهی چه کاره شوی؟» گفته است «کودکان غزه بزرگ نمی‌شوند»، اظهار کرد: وقتی که پیاپی؛ بیمارستان‌، مسجد و کلیسا و مدارس نشانه گرفته می‌شود یعنی همه مکان‌هایی که به صورت مشخص پناهگاه بیماران، زنان و کودکان است، چه نامی جز نسل کشی می‌توان بر آن نهاد؟!.

وی همچنین در ادامه نوشته خود این بیت شعر سعدی را نیز درج کرده است: «تو کز محنت دیگران بی‌غمی، نشاید که نامت نهند آدمی».

کد مطلب 5917704

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