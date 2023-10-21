به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران استان گلستان اظهار کرد: از امروز به اهدا کنندگان کلیه مبلغ ۵۸ میلیون و ۳۳۲ هزار تومان از طریق بیمه سلامت پرداخت می‌شود که این رقم تا روز گذشته ۴۰ میلیون تومان و در دولت قبلی یک میلیون تومان بود.

وی با اشاره به اینکه افرادی که از ابتدای سال این کار را انجام داده‌اند ما به التفاوت آن را دریافت خواهند کرد، افزود: هدف از این کار حمایت بیشتر از بیماران خاص است.

وی با بیان اینکه در استان گلستان ۱۰ بیمار اس ام ای زیر ۱۰ سال وجود دارد، خاطرنشان کرد: شربت‌های که این بیماران استفاده می‌کنند وارداتی است و به صورت رایگان در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

حسینی اظهار کرد: افرادی که در استان گلستان دچار بیماری خاص و صعب العلاج هستند به سامانه مدیریت نشان مراجعه کنند تا بتوانند از خدمات مربوطه برخوردار شوند.

وی ادامه داد: از امروز دارو سرطان ریه، رحم و تومورهای مغزی به صورت ۱۰۰ درصد در تعهد بیمه قرار گرفتند.

مدیر کل بیمه سلامت گلستان گفت: دارو داپا گلی فوزین ترکیب با متفورمین از امروز در تعهد بیمه سلامت قرار گرفته که ۷۰ درصد هزینه‌ها توسط بیمه پرداخت می‌شود.

بیماری خاص به ۱۰۷ دسته تغییر پیدا کرد

وی خاطرنشان کرد: این دارو جز داروهای جدید و خوراکی است که عوارض بیماری‌های قلبی، عروقی و کلیوی در پی ندارد و بهتر از انسولین برای بیماران کارایی دارد.

حسینی با اشاره به اینکه بیماری خاص در گذشته ۵ دسته بود اما اکنون به ۱۰۷ دسته تغییر پیدا کرد، اظهار کرد: برخی از بیماری‌ها از گذشته وجود داشت اما اکنون جز بیماری‌های خاص شناخته شدند.

مدیر کل بیمه سلامت گلستان گفت: در حال حاضر تعداد یک میلیون و ۲۰۶ هزار گلستانی تحت پوشش بیمه سلامت هستند که از این تعداد ۲۰۰ هزار نفر آنها شهری و مابقی روستایی و عشایری هستند.

وی خاطرنشان کرد: تا پایان تیر ماه امسال حدود ۵ هزار نفر از بیماران خاص گلستانی به بانک معرفی شدند و مبلغ ۵۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی دریافت کردند.

حسینی افزود: اکنون از هزار و ۲۷۰ پزشک در استان حدود ۶۵ درصد آنها با بیمه سلامت قرارداد نمی‌بندند که این مساله نیاز به فرهنگ سازی دارد.