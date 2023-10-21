ششمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی «تبریزیم» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رامین راستی ظهر شنبه در نشست هم اندیشی برگزاری ششمین دوره جشنواره تئاتر خیابانی تبریزیم با اصحاب رسانه گفت: آموزش و تبیین تهدیدها و فرصت‌ها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و آموزش‌های فرهنگ شهر نشینی و آپارتمان نشینی از اهداف اصلی این جشنواره است.

وی سپس تفکیک زباله از مبدا، مصرف صحیح حامل‌های انرژی، رعایت حقوق معلولان در شهر و عدم ایجاد سد معبر از دیگر موضوعات این جشنواره است، افزود: چگونگی استفاده از معابر شهری در کاهش ترافیک، پیشگیری از رفتارهای پرخطر اجتماعی، نحوه زندگی سالم پس از بازنشستگی و زمان سالمندی و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و سلامت شهروندی و حجاب و عفاف از دیگر موضوعات این جشنواره است.

دبیر ششمین دوره جشنواره تئاتر خیابانی تبریزیم گفت: در برگزاری این رویداد هنری ۲۸۰ نفر به عنوان بازیگر به صورت مستقیم شرکت می‌کنند و با احتساب عوامل پشت صحنه مانند طراحان لباس و صحنه تعداد آنها به بیش از ۵۰۰ نفر می‌رسد.

راستی افزود: بر اساس فراخوان این جشنواره، ۱۷ استان مختلف کشور و بیش از ۳۵ شهر در این رویداد شرکت کرده‌اند و ۱۲۷ اثر نمایشی به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است. در صورت محدود نبودن زمان ارسال، تعداد ارسال شده به بیش از ۲۰۰ اثر می‌رسید.

وی گفت: بخش کودک و نوجوان به این دوره جشنواره اضافه شده است. هنرمند ۱۰ ساله تا ۶۵ ساله در این جشنواره حضور دارند. ۶ کار در بخش کودک ونوجوان به مرحله نهایی راه یافته است.

وی با بیان اینکه این رویداد هنری از پنجم تا هفتم آبان ماه در میادین شهر، پارک‌ها، مراکز فرهنگی، تجاری و تفریحی و پیاده راه‌های شهر برگزار می‌شود، افزود: معرفی جایگاه فرهنگی اجتماعی و هنری تبریز در سطح کشور و ایفای نقش مثبت در کارکردهای اجتماعی شهری از اهداف برگزاری این جشنواره است.