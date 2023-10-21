به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور با هیأت رئیسه دانشگاه علم و صنعت که صبح امروز (شنبه ۲۹ مهر) برگزار شد، درخواستها، پیشنهادات و مسائل این دانشگاه مورد بحث، بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
بر اساس این گزارش مخبر در این جلسه با تأکید بر اینکه دانشگاه علم و صنعت با توجه به پیشینه تاریخی در حوزه فنی و مهندسی ظرفیت و توانایی بالایی در حل مسائل کنونی کشور دارد، گفت: این دانشگاه به دلیل ماهیت عملکرد خود میتواند خدمات فنی مهندسی و محصولاتی عرضه کند که نیاز اکثر دستگاههای تخصصی و وزارتخانهها همانند نفت و صنعت و معدن را برطرف نماید.
معاون اول رئیس جمهور با قدردانی از تلاشهای هیأت رئیسه دانشگاه علم و صنعت در ارتقای علمی و فنی این دانشگاه در رتبه بندی کشوری و جهانی در کنار بالا بردن روحیه انقلابی و فرهنگی دانشجویان و کادر دانشگاه، افزود: دانشگاه علم و صنعت باید در جهت رفع نیازهای کشور حرکت نماید و دولت عزم جدی در راستای نوسازی و تجهیز آزمایشگاههای دانشگاههای مهندسی و صنعتی کشور برای پیشبرد حرکت توسعه فناوری دارد.
مخبر با اشاره به ظرفیتهای فوق العاده خدادادی و زیرساختهای به وجود آمده در کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داد: در دولت سیزدهم با همکاری دانشگاهها به عنوان اتاق فکر دولت، کشور آماده جهش اساسی و حل مسائل مهم شده است.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: دانشگاههای صنعتی و مهندسی همانند علم و صنعت علاوه بر فعالیت گسترده در حوزه تحقیقات و پژوهش و همچنین ارتباطات وسیع با دانشجویان با طیفهای فکری مختلف از سرتاسر کشور ظرفیت بسیار بالایی برای ارائه نسخههای حل مسائل و خلق ثروت دارند که تأسیس دانشکده مدیریت و اقتصاد در این دانشگاه نشانگر اراده برای پیوند بیشتر دولت و دانشگاه است.
مخبر تأکید کرد: در این زمینه نیازسنجی و ارائه خدمات به صنعت و دولت یک منبع مهم ارتقا دانشگاهها محسوب میشود.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به بازدید خود از دانشگاه علم و صنعت و به ویژه دیدار صمیمی با دانشجویان این دانشگاه در محیط خوابگاهی، شکلگیری نهضتی برای بهرهگیری از کمک خیرین در ساخت دانشکدهها را با اهمیت دانست.
در این جلسه منصور انبیا رئیس دانشگاه علم و صنعت با اشاره به اقدامات و برنامههای این دانشگاه در دولت سیزدهم در راستای نقش آفرینی در پیشرفت کلان کشور در مسیر حکمرانی عملگرایانه و مسأله محور، تأکید کرد: این دانشگاه با رویکرد تحولی به ارتباط صنعت و جامعه و مهارتورزی به دنبال افزایش ارتباطات با وزارتخانههای مرتبط و بالا بردن کارآیی و بهرهوری تجهیزات و صنایع کشور در حوزههای مختلف به ویژه بخش صنعت نفت و پتروشیمی است که تاکنون چندین طرح و مقاله کاربردی برای کمک به دولت پیشنهاد و ارائه کرده است.
وی ادامه داد: این دانشگاه علاوه بر توجه به حوزه پژوهش و تحقیقات علمی و کاربردی به آموزش و تربیت در لایههای مختلف و فعالیتهای فرهنگی برای تعمیق باورهای دینی و ملی دانشجویان، اساتید و کارکنان اهتمام ویژهای داشته است.
در ادامه این جلسه اعضای هیأت رییسه این دانشگاه درخواستهای خود را در زمینههای پژوهش و تعاملات صنعتی، فناوری، نوآوری، کارآفرینی، حوزه آموزش، مدیریت منابع، اخذ مجوزهای لازم برای پارک علم و فناوری، تأمین تجهیزات مورد نیاز برای حوزه پژوهش و تحقیقات هوش مصنوعی، حل مشکلات خوابگاه متأهلین، تسهیل در فرآیند جذب و استخدام اعضای هیأت علمی و توجه دولت برای تحقیقات و مقالات فنآور و کاربردی مطرح کردند.
در ادامه پیشنهادات هیأت رییسه این دانشگاه در خصوص تأسیس آزمایشگاه ملی مهندسی اقلیمی تغییرات کاربردی و آزمایشگاه ملی حمل و نقل هوشمند پاک برای به روزرسانی حالتهای مختلف حمل و نقل ارائه و در خصوص راهکارهای راه اندازی هر چه سریعتر این آزمایشگاهها تصمیمگیری شد.
گفتنی است مدیریت فنی طراحی و تحویل پروژه واگن ملی مترو، طراحی و تولید قطعات پیچیده صنایع هوایی، ساخت انواع پهبادها، تأسیس واحد نمونه سازی، کمک به ایجاد نیروگاههای خورشیدی و پژوهشهای تحقیقات در حوزه هوش مصنوعی، افتتاح مراکز تحقیقاتی راهبردی مطابق با نیازهای روز کشور، ایجاد مرکز تحقیقات نوآوری هوش مصنوعی و مرکز تحقیقات باطری لیتیومی و فناوری کوآنتومی به عنوان دستاوردهای این دانشگاه در این جلسه مطرح شد.
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