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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۲۶

معاون عمرانی استاندار سمنان:

تصویب ۵ طرح سرمایه گذاری در شاهرود/ناحیه صنعتی ۲ ساخته می‌شود

تصویب ۵ طرح سرمایه گذاری در شاهرود/ناحیه صنعتی ۲ ساخته می‌شود

شاهرود- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان از تصویب پنج طرح سرمایه گذاری در شرق استان خبر داد و گفت: از این تعداد چهار طرح شاهرود و یک طرح حوزه میامی است.

محمد حمیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه پنج طرح سرمایه گذاری برای شرق استان سمنان در کارگروه شورای برنامه ریزی استان به تصویب رسیده است، ابراز داشت: این طرح‌ها ساخت پایگاه امداد جاده‌ای، شهرک صنعتی شماره ۲ شاهرود، احداث شهرک صنعتی کلاته خیج و جذب سرمایه گذار برای احداث دو نیروگاه خورشیدی را در بر دارد.

وی بابیان اینکه دو ناحیه صنعتی در شاهرود ساخته خواهد شد، افزود: احداث شهرک صنعتی شماره ۲ شاهرود در محور شاهرود - دامغان به مساحت حدود ۵۰۰ هکتار و ناحیه صنعتی کلاته خیج به مساحت حدود ۳۰ هکتار در دستور کار قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان بابیان اینکه محور شاهرود-گرگان (توسکستان) از جمله جاده‌های حادثه خیز به ویژه ایام تعطیل برای شرق استان است، ابراز داشت: به منظور تسریع در امداد رسانی و کاهش تلفات احداث پایگاه امداد جاده‌ای هلال احمر در به مساحت حدود پنج هزار و ۶۰۰ مترمربع به تصویب رسیده است.

حمیدی بابیان اینکه دیگر تصمیم در راستای کاهش تلفات رانندگی در حوزه شهرستان میامی است، تصریح کرد: به این منظور مقرر شد تا مجتمع خدماتی-رفاهی بین راهی کیلومتر ۱۷ محور میامی- گرمه جاجرم به مساحت حدود ۱۰ هزار مترمربع ساخته شود.

وی افزود: تعیین کاربری اراضی مستعد احداث نیروگاه خورشیدی شرق استان سمنان جمعاَ به مساحت ۳۲۷ هکتار دیگر مصوبه اعضای کار گروه بوده است.

کد مطلب 5917755

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