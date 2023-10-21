محمد حمیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه پنج طرح سرمایه گذاری برای شرق استان سمنان در کارگروه شورای برنامه ریزی استان به تصویب رسیده است، ابراز داشت: این طرح‌ها ساخت پایگاه امداد جاده‌ای، شهرک صنعتی شماره ۲ شاهرود، احداث شهرک صنعتی کلاته خیج و جذب سرمایه گذار برای احداث دو نیروگاه خورشیدی را در بر دارد.

وی بابیان اینکه دو ناحیه صنعتی در شاهرود ساخته خواهد شد، افزود: احداث شهرک صنعتی شماره ۲ شاهرود در محور شاهرود - دامغان به مساحت حدود ۵۰۰ هکتار و ناحیه صنعتی کلاته خیج به مساحت حدود ۳۰ هکتار در دستور کار قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان بابیان اینکه محور شاهرود-گرگان (توسکستان) از جمله جاده‌های حادثه خیز به ویژه ایام تعطیل برای شرق استان است، ابراز داشت: به منظور تسریع در امداد رسانی و کاهش تلفات احداث پایگاه امداد جاده‌ای هلال احمر در به مساحت حدود پنج هزار و ۶۰۰ مترمربع به تصویب رسیده است.

حمیدی بابیان اینکه دیگر تصمیم در راستای کاهش تلفات رانندگی در حوزه شهرستان میامی است، تصریح کرد: به این منظور مقرر شد تا مجتمع خدماتی-رفاهی بین راهی کیلومتر ۱۷ محور میامی- گرمه جاجرم به مساحت حدود ۱۰ هزار مترمربع ساخته شود.

وی افزود: تعیین کاربری اراضی مستعد احداث نیروگاه خورشیدی شرق استان سمنان جمعاَ به مساحت ۳۲۷ هکتار دیگر مصوبه اعضای کار گروه بوده است.