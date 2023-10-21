توجه به جبهه فرهنگی و تقویت حلقه میانی نباید فراموش شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رمضانی چابک ظهر شنبه در آئین تکریم و معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه که با حضور معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه و جمعی از مسئولین استانی و اصحاب فرهنگ هنر در سالن آمفی تئاتر کانون پرورش فکری این شهر برگزار شد به اتفاقات اخیر در غزه اشاره و اظهار کرد: امروز شاهد افزایش هر روزه نقش و اثرگذاری جبهه مقاومت هستیم و این نقش آفرینی مایه افتخار دولت‌های اسلامی است.

وی در ادامه به نقش استان کرمانشاه در جبهه‌های مقاومت در زمان دفاع مقدس، افزود: این استان به تعبیر مقام معظم رهبر سینه ستبر است و اگر امروز به عنوان نماد مقاومت از آن یاد می‌شود نشان از پایمردی مردمان کرمانشاه است.

مدیرکل هماهنگی امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: اگر ایران امروز طلایه‌دار گفتمان و عرصه مقاومت است همگی برخاسته از فرهنگ مقاومت مردم این سرزمین است.

رمضانی چابک ادامه داد: آنچه که امروز در فلسطین از فجایع انسانی می‌بینیم و رقم می‌خورد برای مردم کرمانشاه خاطره است با این تفاوت که در آن زمان رسانه و حمایتی برای به نمایش کشیدن درد منشی دشمن سفاک نبود و مردم این استان آموخته‌اند که مقاومت چیست و چگونه معنا می‌شود.

وی سربلندی امروز جامعه ایران اسلامی را در حوزه‌های مختلف به ویژه مقاومت را حاصل مقاومت مردم ایران دانست و گفت: اگر امروز صحبت از فرهنگ مقاومت و سربلند در عرصه بین الملل داریم به واسطه خون شهدایی است که جان را در این راه فدا کردند و حالا دنیا شاهد موفقیت ایران در مسیر مقاومت است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز سلسله مشخصی از محورهای اصولی خود دارد که بر اساس اصل عدالت فرهنگی و بازگشت عدالت محوری و همچنین اصل مردمی سازی و تقویت مجموعه‌های فرهنگی استوار است.

رمضانی چابک بیان کرد: در حوزه عدالت فرهنگی امروز در نقطه‌ای قرار گرفتیم که زیر ساخت‌ها لازم برای تحقق آن فراهم شده و مسئله تقویت بنیه مالی در بودجه تعیین شده است.

وی عنوان کرد: بر اساس تبصره بنده «ه» بودجه کشور مجموعه شرکت‌ها معاف شدند که یک درصد از منابع خود را در فرهنگ هزینه کنند که بخشی از این به استان‌ها تعلق می‌گیرد.

مدیرکل هماهنگی امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به رفع نیاز و نقطه ضعف مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره و یادآور شد: در پی جذب ۴۰۰ نیرو در این مجموعه در سال جاری هستیم که بخشی از این جذب نیرو به حوزه استان‌ها اختصاص پیدا خواهد کرد.

رمضانی چابک اضافه کرد: مصوبات لحاظ شده در سفر رئیس جمهور به کرمانشاه نیز به منظور پیشبرد اهداف و تحقق برنامه‌های مشخص شده هست.

وی به تحقق و بهره برداری تدریجی دستاوردهای فرهنگ و ارشاد اسلامی، تاکید کرد: در حوزه سینمایی طی ۲ سال گذشته ۲۲۰ سالن راه اندازی شد و در حالی که ۵۰۰ سالن پیش از این در کشور فعال بود این عدد امروز به ۷۵۰ مورد رسیده و امید است که تا پایان سال به یک هزار سالن سینما دست پیدا کنیم.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وضعیت کارنامه عدالت فرهنگی خوب دانست و افزود: تقویت جریان فرهنگی و حلقه‌های میانی مسئله مهم و مورد توجهی است که اگر قرار باشد کار فرهنگی عمیقی در حوزه فرهنگی انجام شود باید حلقه‌های میانی میدان‌داری کنند.

رمضانی چابک حلقه‌های میانی جریان فرهنگی را مجموعه‌هایی دغدغه مند خطاب کرد و مطرح کرد: این حلقه از مجموعه فرهنگی که پاسدار اصول بیان شده در مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند باید شناسایی و تقویت شده و سپس ریل گذاری برای تحقق اهداف تعریف شده این مجموعه انجام گیرد.

وی ادامه داد: عده‌ای در اغتشاش سال گذشته قصد داشتند که حوزه فرهنگی را به انسداد بکشانند اما با حمایت مردم فرهنگ دوست صحنه همچنان پا برجاست و در حال اجرای برنامه هستند برای نخستین بار جشنواره تئاتر در کرمانشاه برگزار شد.

مدیرکل هماهنگی امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: کم شدن دغدغه اصحاب هنر سرفصلی از اقدامات فرهنگ و ارشاد بوده و تمام تلاش این مجموعه تحقق آن است که با توجه به زیر ساخت‌های خوب ایجاد شده از اواخر امسال و اوایل سال بعد که فصل تزریق اعتبارها است اعتبارات خوبی به این حوزه داده خواهد شد.

رمضانی چابک اضافه کرد: حمایت‌ها در عرصه فرهنگی به منظور حرکت پر شتاب‌تر جریان فرهنگی در مسیر خود خواهد بود که بر اساس برنامه‌های ترسیم شده و انجام تکالیف خود شاهد رضایت و شکوفایی فرهنگ ایرانی اسلامی باشیم.

وی تکلیف مشخص حوزه هنری در این روزها را روایت صحیح عنوان کرد و خاطر نشان کرد: خیر و شر در حال نزاع و تقابل هستند اما آنچه در تکلیف ما قرار دارد روایت درست و قرار گرفتن در این مسیر و انجام رسالت خود خواهد بود که باید تلاش لازم در جهت روایت صحیح از جمله دفاع از حق و نمایان کردن چهره حقیقی شر است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی از بدنه فرهنگ هنر و برخاسته از همین حوزه است و به واسطه ارتباطات خوبی که با سایر دستگاه‌ها دارد می‌تواند کمک خوبی به این عرصه داشته باشد.

رمضانی چابک با تاکید بر اینکه مدیران باید تحلیل خوبی از نقاط ضعف داشته و درصدد تقویت آنها قرار گیرد، مطرح کرد: باید همه اهتمام بر رفع دغدغه‌های فرهنگی استان باشد.

وی با تعامل خوب با مدیران ارشد استان و مدیران مجموعه‌های فرهنگی از این ظرفیت برای تقویت جبهه فرهنگی استفاده شود.

وی تصریح کرد: با توجه به حکم اعلام شده برای مدیران فرهنگی باید توجه به جبهه فرهنگی انقلاب بیشتر و تمام تلاش و تعهد برای جبهه فرهنگی و همچنین حمایت و پشتیبانی از مردم کف میدان بکارگیری شود.

رمضانی چابک در پایان یادآوری کرد: همه ما خادم اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه هستیم و درجهت رفع دغدغه‌های این قشر باید قدم برداشته شود و با پویایی فرهنگ شاهد شکوفایی بیشتر فرهنگ کرمانشاه باشیم.