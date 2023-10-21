کمک ۱۱ میلیارد ریالی خیرین به افغانستان و غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید سلیمی رییس سازمان داوطلبان هلال احمر با اشاره به برگزاری نشست هم اندیشی اعضا و خیرین همکار با بنیاد هاسب به میزبانی سازمان داوطلبان در هفته جاری، گفت: در این نشست دو روزه از مدیران مؤسسات خیریه و موقوفات شرکت کننده درخواست شد به ۲ پویش جمعیت هلال احمر برای کمک به مردم فلسطین و افغانستان کمک کنند.

وحید سلیمی افزود: در همین راستا، مؤسسه خیریه رحمت واسعه ۵ میلیارد ریال به زلزله زدگان افغانستان و ۵ میلیارد ریال نیز به مردم مظلوم فلسطین کمک و مشارکت نقدی خود را به شماره حساب جمعیت هلال‌احمر نزد بانک‌های ملی و مرکزی واریز کرد.

وی تصریح کرد: موقوفه رشد نیز مبلغ یک میلیارد ریال کمک نقدی خود به مردم غزه را به شماره حساب جمعیت هلال‌احمر نزد بانک مرکزی واریز کرد.