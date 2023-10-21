به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حیدری روز شنبه در آئین بهره‌برداری مرحله نخست نهضت جهادی توسعه فیبرنوری شرکت مخابرات ایران در چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: فیبرنوری به عنوان یک فناوری پیشرفته و زیرساخت ارتباطات پیشرفته می‌تواند منشأ خدمات مهمی در بخش فرهنگی، اجتماعی، رفاهی، امنیتی، ترافیکی و سایر خدمات داشته باشد و توسعه زیرساخت‌های مخابراتی در همه مناطق استان دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه پیاده‌سازی نسل پنجم شبکه سیار با فناوری جدید از دستاوردها و مزیت‌های فیبر نوری است تصریح کرد: ایجاد این زیرساخت روند دسترسی به دولت الکترونیک و شهر هوشمند را سرعت می‌دهد.

حیدری ادامه داد: پوشش فیبر نوری به منظور پایدار سازی شبکه‌ها بوده و گسترش به موقع فیبر نوری موجب پایداری شبکه ارتباطی می‌شود.

وی اذعان داشت: دسترسی به این زیرساخت نقش مهمی در مدیریت بحران به خصوص در حوادث طبیعی و غیرطبیعی دارد.

حیدری با بیان اینکه شبکه فیبرنوری شبکه ایمن و مطمئنی است که می‌تواند ارتباطات را در زمان بحران پایدار کند گفت: وجود شبکه فیبرنوری و شبکه رادیویی از الزامات پدافند غیرعامل در روستاها و شهرها و مسیرهای دور است.

وی با اذعان بر اینکه توسعه اینترنت با کیفیت از مزیت‌های فیبر نوری است بیان داشت: دسترسی به این زیرساخت موجب کاهش میلیون‌ها تردد، کاهش ترافیک بعنوان یکی از معضلات کلان شهرها و کنترل و کاهش آلودگی هوا می‌شود.

حیدری با اشاره به اینکه امروز با رویکرد مثبت دولت سیزدهم بیشتر روستاهای کشور از فناوری و زیرساخت فیبرنوری برخوردارند و تلاش می‌شود این زیرساخت در زمان‌بندی مشخص به جای جای شهرها و روستاهای این استان برسد گفت: استانداری چهارمحال و بختیاری با شرکت مخابرات در خصوص توسعه فیبر نوری تفاهم نامه‌ای را امضا کرده که تلاش می‌شود در قالب این تفاهم‌نامه زیرساخت فیبرنوری در جای جای استان به خصوص به مناطق صعب العبور در کوتاه‌ترین زمان ممکن برسد.