راه اندازی میز جهاد تبیین در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست هم اندیشی فعالان فرهنگی جهاد تبیین که با حضور جمعی از فعالان در عرصه جهاد تبیین در قم برگزارسی برگزار شد اظهار داشت: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوع پیاده روی عظیم اربعین سال جاری مسئولیت قرارگاه این موضوع را برعهده داشت که جلسات متعددی حتی با ریاست جمهوری به منظور تسهیل در امور را برگزار نمود که نتایج مثبت آن برای همه قابل مشاهده میباشد. در خلال همین فعالیت قرارگاهی با نیروهایی فعال آشنا شدیم که از توانایی بسیار بالای مدیریتی و اجرایی برخوردار بودند.
وی در ادامه افزود: در موضوع جهاد تبیین نیز اگر جلسات هماهنگی و هم افزایی صورت پذیرد به طور قطع نیروهای زبده و توانمند کشف خواهد شد نیرویی هایی که می تواننددر این عرصه موفق تر عمل کنند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: فعالیتهای بسیاری در پیشرفت و آبادانی کشور در زمینههای مختلف صورت گرفته است که بیان این پیشرفتها یک امر ضروری میباشد. البته تحرکات و اقدامات دشمن در القای نا امیدی در جامعه باعث دیده نشدن این پیشرفتها نیز گردیده است.
حجت الاسلام و المسلمین خسروپناه ساحتهای مختلفی برای موضوع جهاد تبیین قائل شد و بیان کرد: در موضوع جهاد تبیین میتوان ۹ ساحت را مورد بررسی قرار داد. پژوهش در مساله مذکور به لحاظ موضوعی، مصداقی و فلسفی در ابعاد مختلف اولین سطح از جهاد تبیین میباشد.
وی در ادامه دشمن شناسی را دیگر مرتبه موضوع جهاد تبیین برشمرد و افزود: دشمن شناسی و کسب علوم از ابزارها و روشهای خبری و نمایشی دشمن که هم اکنون از آن بهره میگیرد میتواند نقش بسزایی در موفقیت فعالان در عرصه جهاد تبیین را ایفا نماید.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: تتبع در «فرآیند» موضوع مورد نظر، «نیاز شناسی و مخاطب شناسی»، «توجه به آسیب و موانع» و «سیاست گذاری راهبردی» در جهاد تبیین از جمله ساحتهای مهمی است که باید به آن توجه نمائیم.
حجت الاسلام و المسلمین خسروپناه «رصدگری و اولویت شناسی» را دیگر گستره جهاد تبیین برشمرد و گفت: با توجه به کمبود امکانات و بودجه قطعاً همه ی فعالیتهای مورد نظر را نمیتوان انجام داد لذا برای موفقیت در امور فرهنگی و تبلیغی رصدگری و اولویت شناسی را در دستور کار خود قرار دهیم.
وی ادامه داد: وقتی از تکنولوژی صحبت میشود به طور معمول فناوری و تکنولوژیهای سخت متصور خواهد بود اما آنچه در زمینه جهاد تبیین مورد نیاز است «فناوری نرم» میباشد. راهپیمایی در عید غدیر و اربعین حسینی و همچنین اردوی راهیان نور از مصداقهای این فناوری میباشد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، «راهبری و هدایت گری» را نهمین ساحت موضوع جهاد تبیین عنوان کرد و اظهار داشت: مساله «راهبری و هدایت گری» وظیفه سازماندهی جهاد تبیین را در بر میگیرد البته باید توجه داشت این امر غیر از موضوع راهبردی میباشد.
حجت الاسلام و المسلمین خسروپناه ابراز کرد: از جمله اقدامات مثبتی که دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی میتواند در اعتلای جهاد تبیین انجام دهد راه اندازی یک میز در ذیل یکی از ستادهای چهارگانه دبیر خانه یا به طور مستقل، که به واسطه آن نقش و وظیفه تمامی دستگاههای اجرایی و دولتی در آن مشخص گردد. البته بحث فرهنگ سازی به معنای لزوم همکاری بین فعالان در این عرصه، امید آفرینی و داشتن صعه صدر و …، میتواند کمک شایانی در رشد فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی داشته باشد.
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